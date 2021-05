La Zona Atlántica registra el mayor porcentaje de casos de coronavirus en Río Negro

La provincia de Río Negro registró un aumento promedio del 44% en la cantidad de casos de covid 19 en la semana comprendida entre el martes 18 y el martes 25 de este mes.

De acuerdo a los datos que se conocieron este miércoles las zonas más críticas son la Atlántica con una suba del 65,96%, ya que pasó de 805 activos a 1.336; la Región Sur con el 54,16 (120/185), el Alto Valle Este con el 47,43 (565/833) y el Valle Medio con el 40,35 (280/393); menor incidencia se registró en el Alto Valle Oeste, con el 34.06 (1.095/1.468); y disminuyó el 5,45% en la zona Andina (1.925/1.820).

La mejora en la región que tiene como epicentro a Bariloche obedeció a las restricciones que se aplicaron según explicó este miércoles Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas de la provincia.

La funcionaria pidió respetar las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional la pasada semana porque “va a ayudar al sistema sanitario” y adelantó que la baja de casos en la provincia se va a notar en 10 o 15 días y que serán necesarios 20 0 25 días para que esa situación también sea evidente en el sector de terapia intensiva.

Para Iberó “lo que sirve a nivel sanitario es la no circulación de las personas” y sostuvo que está bueno juntarse al aire libre pero “si no se usa barbijo y no hay dos metros de distancia se van a contagiar igual”.