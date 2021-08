Lammens evitó anuncios sobre el turismo estudiantil

El ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, se mostró parco y evitó deslizar cualquier anuncio sobre la vuelta del turismo estudiantil, que genera fuerte impaciencia en Bariloche.

Solo dijo que desde el ministerio monitorean “todo el tiempo” la situación y que tiene agendada una reunión la semana próxima con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, de la que podrían surgir más precisiones sobre la esperada autorización para los viajes de egresados.

Según dijo, el Estado nacional evaluó como “muy exitosa” la operatoria del plan Previaje que instrumentaron para apuntalar la actividad en todo el país y aseguró que en la próxima temporada de verano esperan invertir en el Previaje II el doble del dinero aplicado a la primera etapa.

Señaló que a una semana del lanzamiento la demanda superó las previsiones y que tanto los prestadores turísticos anotados como la empresa Aerolíneas Argentinas “han triplicado las ventas” encuadradas en el programa nacional, que subsidia hasta el 50% de los consumos efectuados por los turistas. “La magnitud y el impacto está por encima de lo que esperábamos”, le dijo ayer a este medio.

Lammens afirmó que “el año pasado el Previaje inyectó 15.000 millones de pesos, de los cuales 5.000 millones los aportó el Estado Nacional. Y en este caso va a estar cerca de los 10.000 millones”.

El gobierno municipal se mostró desencantado con la falta de respuestas de Nación respecto del turismo estudiantil y estima que la vuelta de los estudiantes se produciría recién en octubre. Consultado sobre ese punto Lammens dijo que no habló con el intendente Gennuso en los últimos días y que “podría ser antes” de esa fecha.

Señaló que depende de variables como la “transmisión comunitaria” de la cepa Delta del virus y otras “cuestiones específicas de los viajes estudiantiles”, que deben ser previstos en detalle.

“Sí, claro, sabemos que los protocolos están listos, pero no es cuestión de que estén, sino de que se cumplan. Porque si no no habrían pasado los contagios que hubo hace unos meses”, dijo Lammens, en relación con los jóvenes que viajaron a Bariloche entre enero y marzo y que se enfermaron de Covid, a pesar de los controles.

Sobre el turismo extranjero, el ministro reiteró que la idea es rehabilitarlo “en el último trimestre”. Reconoció que es un segmento “importantísimo” desde el punto de vista económico, pero también que cualquier decisión está sujeta a las evaluaciones sanitarias.

Según Lammens, en principio la apertura de fronteras será “país por país”. Explicó que no hay un plan para empezar con los más cercanos, y que todo dependerá de los datos epidemiológicos en cada lugar de procedencia de los turistas. También dijo que y no estará atado a reciprocidad alguna, es decir que no piensan como condición excluyente que los países habiiltados sean también los que acepten recibir argentinos.

El ministro insistió de todos modos en que el objetivo primero es promover que los argentinos “viajen por el país”, especialmente los que antes vacacionaban en el exterior.

Señaló que Bariloche corre con ventaja entre las preferencias de los viajeros, porque “es algo que se ve en todo el mundo, donde unos de los pilares de la recuperación son los destinos de naturaleza”. Es por eso, agregó, que desde el ministerio están “empujando ese tipo de destinos” con un plan de inversiones de mediano y largo plazo y las provincias preparan en estos días la presentación de proyectos para acceder a ese fondo.