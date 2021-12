Las picantes frases de los jugadores de Estudiantes, tras empatar el clásico platense

El clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes de este domingo fue el partido más resonante de la fecha de la liga, y la rivalidad entre ambos equipos volvió a recalentarse tras las declaraciones de los jugadores.

De hecho, fueron el arquero Mariano Andújar y el delantero Leandro Díaz, ambos de Estudiantes, quienes sumaron frases calientes que enseguida tuvieron repercusión en redes sociales.

«Son rachas, son estadísticas, algún día va a pasar. Me voy con sensaciones raras porque me hicieron cuatro goles. Mi hijo es la primera vez que ve que me hace un gol Gimnasia, debe tener sensaciones nuevas, de once años… Me voy con una sensación rara. Pero lo importante es que Estudiantes se va de acá sin perder», relató el guardametas del «León».

Por su parte, Díaz señaló que «estoy contento por el equipo, pero quiero decir, antes que nada, otra cosa. Primero, lo empatamos porque la gente paró de cantar cuando se pusieron 4 a 2, porque son cagones, éstos son cagones. Y segundo porque somos de Estudiantes, no tengo nada más para decir»

El jugador fue quien anotó el último gol del partido, que tuvo gran gravitación dentro de la cancha. Pero en el tercer tiempo, las declaraciones dejaron bastante que desear.