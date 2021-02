Las ''señales'' que había dado el Morro García antes de suicidarse

"No somos robots, no estamos hechos de acero, nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento no sea el óptimo. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué", había declarado Santiago García en 2019 a radio Nihuil de Mendoza.

El futbolista recientemente fallecido, cuyo cadáver fue encontrado hoy, estaba bajo tratamiento psiquiátrico por un cuadro de depresión. Pasó cuatro días sin contestar el teléfono y cuando lo fueron a buscar a su departamento lo hayaron sin vida.

El delantero, cuyo pase pertenecía a Godoy Cruz, ya había sido separado del plantel por el presidente Luis Manzur, quien argumentó ''falta de disciplina'' para marginarlo.

Los últimos dos años no fueron buenos para el Morro desde lo futbolístico, pero las causas no estaban adentro de la cancha. Su cuadro depresivo lo había llevado a un tratamiento psiquiátrico ambulatorio. La cuarentena y la imposibilidad de ver a su pequeña hija, que está en Montevideo, habrían influido en el ánimo del uruguayo.

"Estaba sobre la cama, con un disparo de arma de fuego en el parietal derecho, junto a él un arma calibre 22. Es lo único que puedo decir, lo que puedo informar", afirmó la fiscal de homicidios Claudia Ríos en rueda de prensa.

Había sondeos para seguir su carrera por parte de otros clubes, que estaban en contacto con su representante Daniel Fonseca. Se trata de equipos argentinos como Vélez, Estudiantes y Gimnasia. También había posibilidades de que regresara a Nacional de Uruguay.

En el último campeonato jugó sólo tres encuentros como titular e ingresó en otros tres, sin convertir goles. Además, García estaba con tratamiento psiquiátrico y en enero debió aislarse por ser positivo en coronavirus.