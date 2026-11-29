Una nueva trágica noticia vinculada a un siniestro vial enlutó al Alto Valle este domingo 29 de noviembre. El adolescente de 16 años que había sufrido heridas de extrema gravedad tras protagonizar un siniestro vial en Allen el pasado lunes murió tras haber pasado casi una semana en terapia intensiva.

El deceso fue confirmado por fuentes del Ministerio Público Fiscal a Diario RÍO NEGRO. El adolescente había pasado seis días en el Hospital Francisco López Lima de General Roca, alojado bajo pronóstico crítico e inestable a raíz de un traumatismo encéfalo craneano grave.

Cómo ocurrió el choque en Allen

El hecho se registró el lunes 23 de noviembre, minutos antes de las 22, en la intersección de las calles Tomás Orell y Juan B. Justo. De acuerdo con la información oficial brindada oportunamente por el Ministerio de Seguridad, la colisión involucró a un automóvil Ford Fiesta, conducido por una mujer, y a una motocicleta Motomel Skua 150 en la que circulaba el adolescente.

Según precisaron las autoridades tras las primeras actuaciones, el motociclista no llevaba casco al momento del choque y golpeó su cabeza contra el suelo. Una ambulancia acudió al lugar para asistir tanto al joven como a la conductora del auto, antes de que se dispusiera su traslado hacia General Roca.

En el sector del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría 6ª de Allen, quienes llevaron adelante las pericias de rigor y procedieron al secuestro preventivo de ambos rodados en el marco de las actuaciones judiciales. Desde el Ministerio Público Fiscal adelantaron que este lunes habrá novededades sobre presuntos avances en el ámbito judicial de la causa.

Quién era el joven que murió tras un choque en Allen

La víctima fatal fue identificada bajo las siglas B.A.E, y tenía 16 años. Según precisó la empresa Cueto y CIA SRL, sus restos serán velados en Sala “B” de Villegas 302, de la ciudad de Allen, este lunes 30/11 de 8:00 hasta las 12:00 hs.

Según reportaron medios locales a través de información brindada por el Ministerio de Educación, la ESRN N° 24 estará cerrada por duelo este lunes en señal de respeto por la muerte de uno de sus alumnos.