: El rodaje de Los Siete Locos, dirigida por Benjamín Naishtat, pasó por Neuquén con la participación de Selton Mello y Martín Piroyansky.

Los Siete Locos llegó a Neuquén para el tramo final de su rodaje, con Selton Mello, Martín Piroyansky y Lorena Vega al frente de la adaptación contemporánea de las novelas de Roberto Arlt dirigida por Benjamín Naishtat. El proyecto contó con la coordinación operativa del Gobierno de la Provincia del Neuquén y tiene su estreno previsto para 2027, tras iniciar la filmación en octubre.

El productor Federico Eibuszyc destacó el trabajo en el territorio provincial: «Filmar en Neuquén fue una gran experiencia, fuimos muy bien recibidos, encontramos locaciones excepcionales y se nos sumó un equipo local de primera línea. Realmente contentos con haber venido y con el resultado».

Desde la provincia, se remarcó que este acompañamiento integra una política pública audiovisual que impulsa producciones locales, nacionales e internacionales, activa el empleo y mueve el turismo y la economía regional.

La productora audiovisual neuquina Damaris Rendón, coordinadora de producción, valoró la respuesta local en el set: «Neuquén viene creciendo muchísimo, tanto en capacidad técnica como en gestión, y hoy está a la altura de acompañar rodajes de esta envergadura. Eso es importante, porque el cine no es solo cultura: también mueve la industria y la economía de la provincia. Me pone muy feliz haber sido parte de este proyecto y haber ayudado a que una de las escenas más emblemáticas de ‘Los siete locos’ se filme acá, en Neuquén».

El thriller de Benjamín Naishtat y el elenco

La película es una versión libre y actual basada en Los siete locos (1929) y Los lanzallamas (1931) de Roberto Arlt, con Selton Mello como El Astrólogo y Martín Piroyansky como Remo Erdosain. El reparto reúne además a Lorena Vega, Diego Cremonesi, Sofía Morandi, Andrea Frigerio, Iván González, Paula Grinszpan y Lola Berthet, junto con Carla Peterson y la participación especial de Mercedes Morán.

Según reportó Variety y consignó el material de producción, el filme transcurre en una Buenos Aires contemporánea y plantea un thriller que dialoga con el presente frente al fanatismo social y los discursos autoritarios. Benjamín Naishtat, director de Historia del miedo, El movimiento, Rojo, Puan y Glaxo, señaló que trabajó más de 10 años en el proyecto y advirtió sobre el contexto actual del cine nacional.

Por su parte, Selton Mello expresó su satisfacción por interpretar a El Astrólogo y destacó el sentido de pertenencia latinoamericana que le aporta el personaje.

Coproducción internacional y estreno en 2027

El largometraje es una coproducción internacional encabezada por las firmas argentinas Pucará Cine (de Federico Eibuszyc) y Pasto (de Bárbara Francisco Mendivil), junto con Infinity Hill y Particular Crowd.

A esas compañías se suman las productoras brasileñas MyMama Entertainment y Bubbles Project, junto a Ecce Films (Francia), Materia Cinema (España) y Pandora Films (Alemania), en asociación con Bord Cadre y Sula Films.