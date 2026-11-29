El congreso del Partido Justicialista de Neuquén no logró llegar a un acuerdo respecto a la estrategia electoral del sello para las elecciones del 14 de febrero y decidió pasar a un cuarto intermedio hasta que alguna de las posturas en pugna alcance la mayoría.

La sesión tuvo lugar este sábado, en la ciudad de Cutral Co, hasta donde llegaron 56 congresales para dirimir sobre la posibilidad de presentar candidatos propios o avanzar con una alianza con el actual oficialismo provincial.

El encuentro volvió a exhibir las diferencias entre el sector identificado con el exsenador Oscar Parrilli, representado por dirigentes del kirchnerismo, y el que pregona una mayor cercanía con el gobierno de Rolando Figueroa, con el presidente del consejo provincial, Lucas Riquelme, a la cabeza.

Las posturas en discusión

Durante el congreso partidario se debatió acerca de la postura del partido para los próximos comicios provinciales en los que deberá elegir gobernador, vice, diputados provinciales y prácticamente la totalidad de las intendencias y comisiones de fomento de Neuquén.

Desde la agrupación de Peronismo para la Victoria, con Juan Domingo «Chule» Linares como orador, plantearon la necesidad de conformar un frente electoral para que el PJ pueda participar con una lista propia en las elecciones.

La propuesta fue puesta a consideración de los presentes, recibiendo 30 votos a favor y 26 en contra, sin que ninguna posiciones alcanzara los dos tercios que se necesitaban.

Preocupación por los plazos

Según informaron fuentes partidarias identificadas con el parrilismo, la propuesta de impulsar una colectora, que había trascendido durante los últimos días, no fue formalizada durante el desarrollo del congreso.

En el partido la ausencia de una mayoría consolidada generó preocupación, en especial por los plazos del calendario electoral. Este viernes finalizará el periodo para la inscripción de las alianzas y el 11 de diciembre ocurrirá lo propio con las candidaturas.

«Nos deja a un paso de quedar fuera de las próximas elecciones», advirtió uno de los asistentes del congreso, que también trató el balance del partido, punto en donde las diferencias se volvieron a sentir.

Un 2026 convulsionado para el peronismo de Neuquén

El peronismo local atraviesa una situación institucional delicada. A principios de año celebró elecciones internas, pero lo que aparecía como un proceso de renovación se convirtió luego en una disputa judicial por la pertenencia partidaria de las nuevas autoridades.

El pleito derivó en la expulsión de un número importante de afiliados, entre ellos, el expresidente del consejo, José «El Turco» Asaad. A este se sumó la presentación de una denuncia por violencia de género contra el dirigente, quien finalmente fue apartado de la conducción.