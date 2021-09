Lecturas: “El segundo sexo en el Río de la Plata”

Guardo pocos recuerdos de mi experiencia juvenil como lectora de Simone de Beauvoir. Leí “Memorias de una joven formal” (1958, 1959, Sudamericana) cerca de mis veinte años; mi memoria solo fijó el aburrimiento que le producía su lectura. Esa jovencita que quería ser una intelectual y se debatía entre la literatura y la filosofía no me despertaba ningún interés en particular.





En estos días, le transmití ese disgusto a algunas amigas y me contaron que ellas sí se fascinaron con esa historia y que aspiraban ser como la joven Simone. Separada de este ejército de fans me entregué a la segunda lectura buscando algún rastro de aquella.

Yo no tenía como horizonte la formalidad, no sabía bien qué significaba ser intelectual ya que no estaba entre los parámetros familiares posibles. Me gustaba mucho leer, pero desconocía que con ese deseo se podía construir un nombre y una profesión. El mundo de Simone, emocionalmente tan cerrado, me era ajeno.

Mi segundo contacto con Beauvoir fue cuando yo ya había optado por un destino intelectual y andaba feliz transportando mis pasiones y mis deseos de compartir lecturas, ideas, pensamientos y la cuota de pasión e imaginación que los sustentan. En el medio habían transcurrido los 70 y parte de los 80 y yo ya había experimentado los circuitos y drenajes de diversas politizaciones. Ubicada por decisión propia en las derivas teórico-políticas que asumió la categoría de la diferencia sexual no pude más que advertir desde el comienzo el conglomerado de debates que la definían.

En las “Memorias de una joven formal” son tan abundantes las menciones a las lecturas de filósofos y narradores como pródigas las referencias a la escritura de su diario íntimo y de sus primeras novelas. Pensó la reconstrucción de su vida como un proyecto en sí mismo y no cabe duda de que le dio un sentido de totalidad, sobre todo por ese afán en ofrecer el relato de una vida completa, de una existencia moldeada con sus “propias manos”.





En el prólogo de “La plenitud de la vida” (1960, 1962, Sudamericana), Simone está en pos de una nueva vida, con cuarto propio y al lado de Sartre. La pareja se jacta de una “libertad radical”, la existencia era la materia sobre la que querían operar, audaces, confiados en su fuerza, renegando de los lazos familiares. Al lado de Sartre la vida afectiva y sexual es motivo de descubrimiento y reflexión. No solo aprende o se entrega a compartir y experimentar una unión intelectual que fue emblema para la época, también aprende a hacer del dos, un espacio de tres y a borrar de allí los sentimientos burgueses de los celos que podían acechar.

Es innegable que la presencia de Sartre ocupa un lugar fundamental en el relato de su vida, pero hay momentos, escenas o páginas que resultan más luminosas. Aquellas donde la escritora se sumerge en una historia de vida de otras mujeres, la prosa cobra un vigor admirable. Así sucede con su amiga Zaza en las Memorias, así con Olga o Camille en “La plenitud de la vida”.

Había comenzado a narrar su vida cerca de los 50 cuando la mayor parte de su obra ya había sido casi publicada y en el prólogo a “La fuerza de las cosas”, no duda en nombrarse vieja y decrépita, pero en un linde donde el ocaso aún se percibe ardiente: por eso habla de sangre.

Cincuenta años después, con los parámetros de longevidad trastocados, no podemos dejar de ver en esa fecha que remite a sus 55 años la construcción de una vejez anticipada y en este sentido marcadamente ficcional.





Las páginas finales de este libro son verdaderamente magistrales. En el marco de un ajuste de cuentas imparable, registra cada zona de su actuación pública, cada faz de su deseo con un tono absoluto, apasionado y a la vez melancólico donde el dolor que prevalece se basa en su incapacidad para descubrir deseos nuevos y donde el futuro de la vejez carcome. Sin embargo, por momentos el recuerdo de la joven y la capacidad memoriosa de la vieja se reconcilian: “Esta mujer ultramadura es mi contemporánea, reconozco este rostro de muchacha demorada en una vieja piel” (Beauvoir, 1963, p. 631).

Estos textos de Beauvoir arrastran estos valores: las de un yo obstinado que no se miente, que descubre el mundo para situarse en él y evaluarlo sin contemplaciones fáciles, que mira sus injusticias mayúsculas, las opresiones de clase, las dadas por el sexo. Y en este sentido, su costado pedagógico retiene móviles emancipatorios de difícil anclaje en esta época, pero portadores de un legado irrenunciable.

El ideal de emancipación va de la mano con la práctica de la intransigencia. Cuando hacia finales de los años 40 escribe “El segundo sexo” revela una perspicacia e inteligencias inusitadas para abordar todos los saberes sobre los que el patriarcado se sostenía y al que continuaban nutriendo, registra cada figura femenina (madre, virgen, viuda, prostituta) a través de una erudita historia de opresión y victimización que había dado lugar a los más acendrados estereotipos.

“El segundo sexo” es un libro perfecto en su estructura: de la discusión de los presupuestos filosóficos que sostienen los modos de pensar a la mujer y a lo femenino en la historia y la cultura, a los mitos que las sostuvieron. Como dijo mi amiga Dora Barrancos ella discute con la biología, con el psicoanálisis, con el materialismo histórico, y si bien puede pensarse que son los sistemas de pensamiento que marcan su época también fueron las maquinarias conceptuales sobre las que el feminismo que vino después debió construir sus propias discusiones y construcciones de un pensamiento nuevo.





En el segundo tomo, el orden habilita a dar cuenta de la situación, justificaciones, hacia la liberación (estos son los títulos de las diversas partes). Muy perspicazmente advierte que el problema de la maternidad tiene su espejo: el aborto; hablar de una implica no eludir los problemas que la afectan, rodean o contienen como una sombra que hay que afrontar.

En la primera parte dice cosas extraordinarias: para cambiar el mundo hay que estar anclado en él, hay que estar situado y ve que las mujeres más enraizadas son las sometidas. “Solo después de que las mujeres empiezan a sentirse en esta tierra como en su casa, se ve aparecer una Rosa de Luxemburgo, una madame Curie. Ellas demuestran deslumbrantemente que no es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificancia histórica, sino que ha sido su insignificancia histórica lo que las ha destinado a la inferioridad” (Beauvoir, 1965, p. 128).

Es increíble cómo los argumentos de quiénes se oponen y resisten a estos cambios son casi idénticos en los años 40 que ahora. Dice Simone: “Los antifeministas extraen del examen de la Historia dos argumentos contradictorios: 1, las mujeres nunca han creado nada grande. 2, la situación de la mujer no ha impedido nunca la floración de grandes personalidades femeninas. Hay mala fe en tales afirmaciones; los éxitos de algunas privilegiadas no compensan ni excusan el rebajamiento sistemático del nivel colectivo; y el que esos éxitos sean rastros y limitados prueba precisamente que las circunstancias les son desfavorables… Por eso hoy gran número de ellas reclaman un nuevo estatuto, y una vez más su reivindicación no consiste en ser exaltadas en su feminidad: quieren que, en ellas mismas, como en el conjunto de la Humanidad, la trascendencia se imponga a la inmanencia; quieren que, por fin, se les concedan los derechos abstractos y las posibilidades concretas sin cuya conjugación la libertad no es más que un engaño” (Ib., pp.129-130).

Demoledora, implacable, categórica, Beauvoir hace uso del lugar común –más tarde deconstruido por la crítica literaria feminista– con respecto a las mujeres escritoras, aunque les perdona esas vidas poco ambiciosas al dar cuenta del carácter histórico de su condición y la posibilidad y necesidad de un cambio. “La mujer libre solo está en vías de nacer”, en ese momento habrá poetas y su existencia y liberación solo se producirá por una asimilación con el hombre. “Asimilarse con el hombre”, el feminismo de la diferencia dirigirá hacia ahí sus dardos. Casi en el final del texto, no se juega a vislumbrar los signos del cambio y reconoce que los vericuetos que adoptará la singularidad en la emancipación son aún imposibles de anticipar.





Por todas estas razones, la autobiografía de Beauvoir es paradigmática y tal vez no haya otro texto de vocación testimonial tan fuerte dentro del elenco amplio y universal de voces de mujeres del siglo XX. Cualquier autobiografía que se escriba actualmente no puede ser sorda a las exigencias teóricas de un género atravesado por la imposibilidad de ser abordado de una única manera.

No hay duda de que Beauvoir fue la escritora faro para el feminismo de los 70 y lo es hasta la actualidad, sus textos se constituyeron en un terreno de enorme productividad filosófico-política y de alta densidad para el debate y la toma de posiciones al interior del movimiento.

Por Nora Domínguez, Dra en Letras Profesora Teoría Literaria.-