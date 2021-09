Unicef, Médicos sin Fronteras, AMIA, Cáritas Argentina, Fundación Gottau, Fundación Sales y Obra Don Orione llevarán adelante la quinta edición del “Mes del Legado” en la Argentina, con el objetivo de generar conciencia y reconocer una forma de ayuda solidaria cada vez más frecuente.





Hablamos del legado solidario, un tipo de testamento que habilita a disponer de toda o de una parte de la herencia a causas sociales asociadas a una o varias fundaciones, sin que esto perjudique a los herederos en sus derechos.

Este instrumento legal es muy valorado por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), y lo consideran una herramienta que ayuda a mantener e incrementar sus diversos programas de ayuda social.



¿Cómo se implementa?



En principio, “para realizar un legado solidario es necesario hacer un testamento, a través del cual se puede destinar desde un tercio hasta el total del patrimonio a entidades sin ánimos de lucro”, indicaron en un comunicado los organismos que impulsan la iniciativa.



¿Existen limitaciones legales?



Según aseguraron desde los organismos, las únicas excepciones son “los casos donde existen cónyuges, hijos o nietos -herederos forzosos- que tienen derecho a recibir dos tercios del patrimonio”.

Además, desde las instituciones precisaron que en el caso que no existan herederos directos ni tampoco un testamento, los bienes de la persona terminan en poder del Estado. Esto es importante de resaltar puesto que se trata de una normativa sobre la cual pocos argentinos están informados.



La intención del legado solidario es dejar al menos una parte de los bienes para que las organizaciones puedan aprovecharlos en sus cruzadas.



Es más: según una investigación realizada recientemente por Qendar y Voices, sólo el 20% de la población está al tanto de que incluso las personas que tienen herederos forzosos pueden donar hasta un 33,3% de su patrimonio a través de un legado solidario. Incluso, de estas personas, 3 de cada 10 manifestaron algún interés de hacer un testamento solidario.

El principal objetivo a lo largo del “Mes del Legado Solidario” apunta a generar conciencia, motivar e impulsar este acto de generosidad “en favor de los más necesitados”, agregaron.



¿Cómo se hace el testamento?



La Unión Internacional del Notariado (UINL) informó que para redactar un testamento solidario hay que informarse sobre el trabajo que realiza la Organización Social de interés a la cual se quiere beneficiar, y señaló que también se puede legar el patrimonio a varias organizaciones para apoyar a más de una causa.

Por otro lado, indicó que es aconsejable acudir a un profesional letrado y contar siempre con el asesoramiento correspondiente, que “el testamento es un acto simple y seguro de realizar por medio de una escritura pública” y que el legado queda establecido en el testamento y pasa a formar parte del Registro de Actos de Última Voluntad.



Es la quinta edición de este “Mes del Legado” en Argentina.



Hay algunas cuestiones importantes de aclarar. En principio, que el legado puede anularse o modificarse en cualquier momento. Pero no solo eso: también es fundamental resaltar que dicho legado sólo se hace efectivo luego de la defunción del testador.

Como se explicó previamente, la ley protege en primer lugar a los familiares más cercanos del testador. Por eso, si existen herederos forzosos, sólo se puede testar -desde la modificación del Código Civil en 2015- hasta un tercio de los bienes.

Para quienes quieran mayor información al respecto, todos los organismos crearon un apartado en sus páginas web, de la misma forma que se lanzó el sitio www.legados-solidarios.org.



Los testimonios de la gente



En su sitio web, Unicef recolectó testimonios de gente que forma parte de esta herramienta solidaria.

“No conocía esta iniciativa y, cuando me enteré, enseguida quise saber más. Después de un primer llamado, donde me explicaron de qué se trataba, dije: ‘Quiero ser parte de esto de alguna manera’. Aunque no voy a estar para ser testigo, sé que voy a darle posibilidades a los chicos y chicas en situación de vulnerabilidad y eso me llena de ilusión”, comentó María, quien hace poco más de un año decidió donar su patrimonio a través de un Testamento Solidario.

Selma recuerda que: “con el correr de los años y viviendo una penosa experiencia con la pérdida de mi familia política en un accidente, decidí que al morir dejaría mis humildes bienes para contribuir al trabajo solidario”.

Además, agregó que “atendieron mis llamados orientándome en esta idea que tenía en mi corazón, acordamos que haría un testamento para que se cumpliera mi voluntad que no es muy importante en cuanto a dimensiones económicas, pero sí en cuanto al amor que quiero brindarles.”