Les robaron dos veces en menos de cinco días a una familia en Neuquén

Una familia de la ciudad de Neuquén fue blanco de dos hechos delictivos en menos cinco días en el barrio Confluencia. El primero ocurrió el seis de enero, cuando se llevaron objetos de valor. En esta ocasión agarraron la copia de la llave de una camioneta, que fue sustraída ayer por la mañana. «A las 10 de la mañana estábamos viendo qué comer y sale mi esposo para ir a comprar y no encuentra la camioneta. No estaba», relató Marina, la madre de la familia.

El primer evento sucedió el jueves 6 de enero durante la mañana. Marina comentó, en diálogo con AM Cumbre, que no había nadie en el domicilio, ya que ella se encontraba en un turno médico con una de sus hijas. «Robaron todo lo que encontraron a mano. La tele, una computadora del trabajo, la tablet de mi hija, una consola que tenían las nenas, ropa y la carpa, que la habíamos comprado nueva para poder irnos unos días a descansar», enumeró.

La denuncia fue hecha en la Comisaría N°19 después de que ella ingresara a la vivienda. Sin embargo, expresó que «nadie hizo nada«. «Durante todo ese día mi computadora emitió señal que estaba acá en el rango del barrio Confluencia. Le envié las capturas de pantalla a la policía. Volví a extender la denuncia hasta las 10 de la noche y no se hizo nada».

El segundo hecho también sucedió alrededor de las 10 de la mañana en la jornada de ayer. El marido de Marina salió a correr durante las primeras horas del día. Cuando regresó al domicilio, decidieron qué iban a almorzar y salió a buscar la camioneta para ir a comprar pero no la encontró. «Todavía la estamos pagando. La sacamos con un crédito porque es la única forma de poder acceder a algo así», lamentó Marina.

Según comentó, no es la primera vez que algo así pasa en la zona. Pero le llamó la atención que «nadie vio nada. Aunque si alguien ha visto algo, sinceramente uno en estas situaciones no se entera de nada». Por otra parte, remarcó que no hay cámaras cerca que puedan haber captado el hecho.

«Se gastan las cosas en donde no se debe y la gente está desolada, abandonada en la inseguridad, porque no se ha hecho nada», apuntó Marina. Por lo que exigió que «estas cuestiones cambien en la provincia y que se invierta en seguridad, como tiene que ser».