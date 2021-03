Lifune: la Copa Neuquén juega su fecha 3 y el domingo comienza el torneo femenino

Horas movidas para el fútbol neuquino. Luego de la renuncia de Luis Sánchez a la presidencia de la Liga, llega el momento de lo deportivo, aunque con varias aristas. No se permitirá público, al menos de manera formal.

Ya quedó demostrado el fin de semana pasado que el hecho de que no se vendan entradas no implica que no haya gente en las tribunas o en los paredones.

En primera masculino, la copa jugará su fecha 3. Habrá acción desde las 10 de la mañana con inferiores y reserva y la primera comenzará a partir de las 16.

Por la zona 1, Unión (1) será local de Petrolero (4) y Alianza de Cutral Co (3) recibirá a Don Bosco (2). En la 2, El Porvenir (3)-Los Canales (4) y Bicicross (4)-Rivadavia (0). Por el grupo 3 se enfrentarán Deportivo Rincón (1)-San Patricio (6) y Esperanza (0)-Añelo (1). En el 4 lo harán San Lorenzo (0)-Centenario (1) y Maronese (6)-Unión Vecinal (4). Por la zona 5 jugarán Eucalipto Blanco (0)-Atlético Neuquén (6) y Pacífico (3)-Patagonia (3). Finalmente, en la 6 será el turno de Deportivo Confluencia-Independiente (6) y Sapere (1)-Villa Iris (1).

La novedad de la fecha para este fin de semana de Lifune es el comienzo del certamen femenino de primera con la Copa Neuquén. Las mujeres salen a la cancha el domingo con los encuentros: Alianza Blanco vs Pacífico Amarillo, Esperanza vs Patagonia, Independiente vs San Patricio, Pacífico Negro vs Alianza Celeste, Petrolero Argentino vs Atlético Neuquén, Confluencia D vs Bicicroos, Eucalipto Blanco vs Los Canales y Maronese vs Confluencia B. Para este comienzo del femenino quedan libres Deportivo Rincón y Centenario.