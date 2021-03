No hubo público pero sí goles en la segunda de la Copa Neuquén

Faltó público pero sobraron goles en la segunda fecha de la Copa Neuquén. Con varias goleadas, se disputó de manera íntegra la jornada del certamen de primera en Lifune. Cuatro equipos marcaron más de cinco goles en la tarde del sábado. Horas antes de la fecha, el Consejo Federal envió un escrito a la liga para que no haya público en ningún estadio.

Las tribunas lucieron vacías, aunque algunos hinchas se las arreglaron para seguir las alternativas de los partidos trepados a algún paredón o desde una casa lindera a las respectivas canchas.

Por la zona 1, Don Bosco (2) y Petrolero (4) igualaron sin emociones, por lo que la goleada 5 a 1 de Alianza de Cutral Co (3 puntos) sobre Unión (1) acomodó al Gallo en el grupo. Se destacó Hernán Azagüate para Alianza con un triplete.

El Porvenir (3) goleó a Rivadavia (0) por 5 a 0 en la zona 2, donde lideran Los Canales (4) y Bicicross (4) tras una vibrante igualdad 2 a 2 con un gol de penal de Javier Delpiano para los de Senillosa sobre la hora.

San Patricio (6) se afirma entre los candidatos con un aplastante 6-0 sobre Esperanza (0) en el grupo 3. Bernardo Delisso marcó por triplicado. Añelo (1) y Deportivo Rincón (1) igualaron 1 a 1.

Maronese (6) también arrancó en buena forma. Derrotó 2-1 a Centenario (1) en el Gigante del Barrio Sarmiento y sigue con puntaje perfecto en el grupo 4. Unión Vecinal (4) superó 3-1 a San Lorenzo (0) en el otro cotejo de la zona.

Un gol en el minuto 49 del segundo tiempo de Adrián Muñoz le dio el triunfo a Atlético Neuquén (6) en su visita a Pacífico (3) en un partido muy cerrado, que terminó 1 a 0. Patagonia (3) dio la nota en ese grupo 5 con el 8-1 sobre Eucalipto Blanco (0).

Independiente (6) manda en la zona 6, luego del 2-1 sobre Sapere en La Chacra. Villa Iris y Deportivo Confluencia empataron 1 a 1.

La presencia o no de público es el gran tema del fútbol zonal en estos tiempos. El arranque de la Liga Deportiva Confluencia, en Río Negro, está pautado para el próximo domingo y la polémica está instalada. Por ahora, el Consejo Federal parece inflexible. El futuro de las ligas en cuestión está condicionado, ya que al no poder generar ingresos con la venta de entradas, muchos clubes no pueden afrontar los gastos que implica jugar una torneo.