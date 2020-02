Los estrenos de cine en la región

"El hombre invisible"

"The Invisible Man", Estados Unidos/2020, 124 minutos +13) Suspenso

Cecilia Kass, una mujer atrapada en una relación violenta y controladora con un científico rico y brillante escapa en la oscuridad de la noche y desaparece escondida, ayudada por su hermana, su amigo de la infancia y su hija adolescente, pero cuando su abusivo ex se suicida y le deja una generosa porción de su gran fortuna, sospecha que su muerte fue un engaño.

La dirección es de Leigh Wharnell, según un guión propio basado en el relato de H.G. Wells, con actuaciones de Elisabeth Moss y Olivier Jackson-Cohen.

"Salvados Dalí: en busca de la inmortalidad"

España/2019, 110 m. ATP) Documental.

Toma la vida y obra de Salvador Dalí desde 1929, cuando ingresa en el surrealismo y conoce a Gala, hasta 1989 año en el que fallece, un recorrido por Portlligat, su casa-taller; Figueres, su ciudad natal; y Púbol donde se encuentra el castillo que el artista regaló a Gala, la que fue su musa.

La dirección es de David Pujol ("La biblia negra").

"Buscando justicia"

"Just Mercy", Estados Unidos/2019, 137 m. +13) Drama/Biográfica

Cuenta la historia real del abogado Bryan Stevenson que después de su graduación recibe ofertas de trabajo lucrativas pero prefiere partir a Alabama para defender a condenados erróneamente o sin recursos y uno de sus primeros casos es el de Walter McMillian que en 1987 fue sentenciado a la pena muerte por el crimen de una joven a pesar de que las pruebas demostraban ostensiblemente su inocencia.

La dirección es de Destin Daniel Cretton, que contó con actuaciones de Michael B Jordan, Brie Larson y Jamie Foxx.

"El llamado salvaje"

"The Call of the Wild", Estados Unidos/2020, 100 m. ATP, con reservas. Aventuras

En la historia de Buck, un perro cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando su dueño se muda de California a los exóticos parajes de Alaska, durante la fiebre del oro, a finales del siglo XIX, y como novato de un grupo de perros de trineo experimenta una aventura que jamás olvidará, encontrando su lugar en el mundo y convirtiéndose así en su propio amo.

Una historia de aventuras dirigida por Chris Sanders, con guión de Michael Green según la novela de Jack London, con Harrison Ford, Omar Sy y Dan Stevens.