Río Negro: los exámenes de pase a planta se iniciarán en noviembre

El personal transitorio de la administración pública rionegrina comenzará desde el 11 de noviembre próximo a rendir exámenes para lograr la estabilidad dentro del proceso de pase a planta permanente, y en el marco del último acuerdo que entabló el gobierno provincial con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Aún se desconoce qué cantidad de agentes quedarán en condiciones de acceder a las evaluaciones tomando en cuenta que el Área de Recursos Humanos de la Provincia debe elaborar dictámenes particulares de acuerdo a si reúnen o no los requisitos.

Esta franja está obligada a completar una ficha que reviste las características de declaración jurada en relación a que el aspirante no es retirado ni jubilado de algún régimen Nacional, Provincial o Municipal, no cuenta con otro empleo Nacional, Provincial o Municipal, salvo la docencia, ni tampoco es infractor a las leyes electorales, no es condenado por delito doloso o en perjuicio de la Administración Pública ni tiene proceso penal pendiente que las pudiere ocasionar, no es condenado en causa criminal por genocidio o crímenes de lesa humanidad, no está inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos ni tengo sanción firme alguna que supere los 10 días de suspensión conforme el régimen disciplinario vigente ni sumario administrativo en trámite, y no ha prestado funciones fuera del ámbito del Poder Ejecutivo Provincial durante la vigencia de mi contrato.

Para todo aquel personal que tenga la documentación completa y no tenga ninguna situación particular se conformarán expedientes por agrupamiento.

Paralelamente quedó habilitada una plataforma virtual a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) donde esta disponible el material de estudio para los exámenes.

El titular del organismo, Martín Alcalde, explicó a “Río Negro” que “se está acompañando a los agentes en el proceso de facilitación para que lleguen bien a las evaluaciones, y para ello hay 32 tutores virtuales”.

El IPAP está desarrollando a su vez charlas presenciales para ofrecer detalles sobre la modalidad de los exámenes que se extenderán durante todo el próximo mes.

A su vez, la Secretaría de la Función Pública definió un cronograma del operativo de pase a planta que podría finalizar en enero o febrero del 2020 con la emisión de los decretos respectivos.

El presente régimen, según la Ley N° 5.035, alcanza al personal temporario contratado en relación de dependencia o como prestación de medios por el Poder Ejecutivo. La relación contractual temporaria debe haberse iniciado antes del 31 de diciembre de 2014 inclusive y haberse desarrollado en forma ininterrumpida hasta el momento del efectivo ingreso a la planta permanente. A sus efectos, no será considerado como interrupción en la relación contractual, el período durante el cual el personal temporario referido hubiere ejercido funciones gremiales, políticas o cargos electivos.

Para el caso del personal temporario vinculado mediante la figura de prestación de medios, deberá certificarse por el titular de la jurisdicción, el cumplimiento de tareas de carácter permanente y de acuerdo al régimen horario normal y habitual previsto para el agrupamiento que le correspondiere durante el período de contratación en cuestión, cuyo plazo no deberá ser inferior a un año al 31 de diciembre de 2014.