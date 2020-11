Los Pumas ganaron el último amistoso antes del estreno en el Tres Naciones

Los Pumas consiguieron una cómoda victoria en el segundo y último partido de preparación para el Tres Naciones en Australia. Gentileza.

Los Pumas vencieron hoy al combinado Rugby Australia Selection, por 57 a 24, en el segundo y último amistoso celebrado en Sidney, preparatorio para el esperado estreno del sábado ante Nueva Zelanda en el Tres Naciones que se juega en Australia.

El partido se jugó en el Leichardt Oval de Sidney, con la particularidad de que duró 90 minutos divididos en tres períodos de 30 cada uno, en los cuales los parciales favorecieron a Los Pumas por 19-5 en el primero y 40-24 en el segundo.

El seleccionado argentino debutará en el Tres Naciones, que no contará con la participación del vigente campeón mundial Sudáfrica, el sábado a las 3.10 en el Bankwet Stadium de Sidney ante los All Blacks.

Los Pumas señalaron nueve tries por intermedio de Tomás Cubelli, Santiago Cordero, dos cada uno, Santiago Carreras, Pablo Matera, Domingo Miotti, Juan C. Mallía y Sebastián Cancelliere, con tres conversiones de Nicolás Sánchez y tres del citado Miotti. Para Rugby Australia sumaron tries Isi Naisarani, anotó dos, Triston Reilly y Mark Nawaganitawase, con dos conversiones de Will Harrison.

El combinado local, con jugadores que buena parte de ellos jugaron el pasado sábado frente a los All Blacks y con experiencia en el Súper Rugby, logró inquietar a Los Pumas en los primeros minutos del primer tiempo atacando por el lado del inexperto Francisco Gómez Kodela.

No obstante la agresividad en el contacto de Marcos Kremer y Matera, la velocidad de Carreras y Juan Imhoff y el panorama de Cubelli, inclinaron la balanza para el lado argentino.

En el segundo tiempo Argentina marcó la diferencia en ataque con velocidad, consistencia y acertadas carreras, pero demostró que cada vez que fue atacado sufrió por la carencia de coordinación defensiva y se cometieron muchos penales.

Finalmente, en el tercer período, con los más inexpertos en la cancha, todo fue con más pujanza que orden, con elementos de Los Pumas que están sumando experiencia en cada minuto de juego ante calificados rivales siendo el futuro del equipo.

El entrenador Mario Ledesma logrará un buen balance, especialmente en el primer tiempo cuando jugó el equipo más parecido al titular. Sacará sus conclusiones y comenzará a darle forma al equipo que buscará la hazaña el sábado frente a los All Blacks.

Los Pumas estuvieron adelante en los tres tiempos en los que se dividió el amistoso con el combinado australiano. Gentileza.

Los Pumas salieron a la cancha con Carreras; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Juan Imhoff; Sánchez y Cubelli: Rodrigo Bruni, Kremer y Matera; Matías Alemanno y Guido Petti; Francisco G. Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro.

Luego ingresaron Mayco Vivas, Santiago Socino, Lucio Sordoni, Lucas Paulos, Facundo Bosch, Gonzalo Bertranou, Miotti, Rodrigo Fernández Criado, el barilochense Juan P. Zeiss, Tomás Lezana, Francisco Gorrissen, Santiago Grondona, Mallía, Santiago Cordero, Federico Wegrzyn, Cancelliere, Ramiro Moyano, Felipe Ezcurra, Santiago Medrano, Tomás Albornoz, Ignacio Calas, Joaquín Oviedo, José L. González, Ignacio Calles, Matías Orlando y Juan M. González.