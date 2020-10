Macri tras las protestas: "Esta cuarentena ha sido muy dañina"

El expresidente Mauricio Macri elogió la protesta realizada hoy contra las políticas del Gobierno de Alberto Fernández, al destacar las "crecientes movilizaciones pacíficas, el coraje y la convicción de las personas que las acompañan", y expresó que por ello hay "que ser muy optimistas" sobre el futuro.

"Esta cuarentena ha sido muy dañina y sin ningún resultado", sostuvo en una entrevista que le realizó anoche el periodista Joaquín Morales Solá en su programa "Desde el llano". Acusó al gobierno de "inculcar mucho miedo con la cuarentena más larga del mundo". Y agregó": "Yo hubiese ido por la línea que fue Uruguay: ser respetuoso de la voluntad de la gente".

Otra de las definiciones del ex presidente se refirieron a la actual vicepresidenta: "Cristina Kirchner tiene secuestrado al peronismo desde hace más de 10 años". "Con los irracionales no se puede".

Por su parte, su socia política y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, dijo que sigue "velando por la República". "No soy líder, no quiero serlo", dijo.

Macri se refirió a las manifestaciones de hoy en varias ciudades en un mensaje de un párrafo que publicó en su cuenta de Twitter.

"Queridos argentinos: las crecientes movilizaciones pacíficas, el coraje y la convicción de las personas que las acompañan, son la demostración de que a pesar de nuestros problemas actuales tenemos que ser muy optimistas respecto a nuestro futuro", enfatizó el exmandatario.

Por su parte, la máxima referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tuiteó: "Yo velo por la República. No soy líder, no quiero serlo, solo soy una persona. 'Lilita nada', responsable de hace muchos años por lo que nos ocurre y poniendo el cuerpo. Pero no voy a ser cómplice de una vida humana perdida en este proceso".

En el mismo sentido, en declaraciones periodísticas, Carrió señaló: "Ahora estoy separada de la política partidaria y no quiero formar parte de los extremos de Juntos Por el Cambio ni de los extremos radicalizados del kirchnerismo. Yo y mi fuerza política estamos alejados de los extremos que nos llevan a una violencia de la palabra que no es",

"La construcción oportunista del amigo-enemigo estaba asesorada por (el exasesor del expresidente Mauricio Macri, (Jaime) Durán Barba y yo nunca creí en eso", aseveró.

Para la exdiputada nacional, "desde la derecha y la izquierda han atacado constantemente a lo mejor que tenemos, que es la clase media".