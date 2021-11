Malen, la cachorra que después de 5 años se reencontró con su familia

A pocos días de llegar diciembre del año 2016, la perra llamada Malen, que en mapuche significa «la niña», según cuenta Cecilia, siguió los pasos de de alguien que dejó el portón abierto sin darse cuenta y nunca regresó.

«Malen salía sola y siempre permanecía adentro de casa, como un integrante más de la familia», recordó su tutora quien además aseguró que nunca se dejó de buscarla.

Hace algunas semanas, a través de una publicación en Faceboock, una joven de Roca pedía ayuda para una perra que se encontraba en un avanzado estado de desnutrición. En la publicación, la muchacha detallaba las circunstancias en que se encontraba el animal que, al verla pasar, no dudó en acercarse para ayudarla y llevarla a un veterinario con urgencia.

Malen hace 5 años, antes de perderse

El mensaje comenzaba con una emotiva reflexión: «Sólo Dios sabe por qué pone estas almas en mi camino», y continuó expresando: «La vi pasar a lo lejos, después vi como los perros le ladraban y ella sólo se cayó. Su cuerpo no da más de cansada, deshidratada y cuánto más sufrió. Inmediatamente la tomé en mis brazos y la traje a casa, para llevarla al veterinario”. Toda la angustia que expresaba aquel texto llamó la atención de Cecilia y a pesar del estado de abandono que reflejaban las fotos del animal, la mujer pudo reconocer de que se trataba nada mas ni nada menos que de su perra.

Imagen del estado en que se encontraba la perra, al momento del rescate por la joven

La joven – que en la publicación solicitaba de la ayuda de la gente para costear la atención médica de la perra – también mostraba además de una gran angustia, su urgencia económica porque el estado en que se encontraba, no podía esperar.

A todo esto, Cecilia Kleba reconoce a su perra y de inmediato se comunica con la rescatista, pero el encuentro no fue tan simple. La muchacha primero se aseguró muy bien, antes de entregarla, ante los pedidos que reclamaban su pertenencia, porque además del grado de desnutrición de la perra, se notaba una severa marca en todo el contorno del cuello, lo cual daría indicios de haber estado atada.

Luego de comprobar -la muchacha – que las fotos que presentaba Cecilia coincidía su descripción y su incansable búsqueda desde hacía tiempo, accedió al encuentro con la verdadera familia de Malen. Al momento del encuentro, Malen movió su cola esta vez. «Debido a su avanzada desnutrición no se mantiene en pie, y mi chiquita apenas me conoce», expresó emocionada la dueña a Río Negro. Y agregó: «Ahora queda un tratamiento largo por delante y espero que se recupere. Agradezco toda ayuda para sacar adelante a mi bebé, ya que me encuentro sin trabajo». Y recordó: «Cuando llegaba de trabajar, ella me esperaba. Es mi hijita. Me lloré todo y ahora no puedo creer que haya pasado por tan mala vida. Era mi bebé y estaba operada, pesaba 40 kilos y tenía todas las vacunas, seguramente eso la ayudó para resistir todo este tiempo. Se nota el maltrato que ha recibido. Ahora, solo espero que se recupere”.

Foto actual de Malen con Cecilia, la mujer que nunca dejó de buscarla y ahora afronta su costoso tratamiento veterinario,para superar la Erlichia y anemia.

Hoy, ya en casa Malen sigue cumpliendo rigurosamente su tratamiento contra la Erlichia producida por las garrapatas, y también contra la anemia, que logro sobrevivir las primeras 48 horas desde su rescate y si bien se encuentra fuera de peligro, deberá seguir con la medicación prolongada por mucho tiempo, hasta lograr su absoluta recuperación y con el amor verdadero e incondicional de Cecilia, seguramente lo logrará.