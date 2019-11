Marcelo García: los consejos de un viajero amigo

P-¿Cómo te definirías: periodista, productor, conductor…?

R-¡Las tres cosas! (risas)

P- ¿Cómo empezó esta idea de viajar para disfrutar pero también para contarlo?

R- En realidad surgió al revés, viajaba por trabajo, siempre relacionado al turismo y la comunicación. Escribía gacetillas que luego se enviaban a los medios o revistas especializadas en turismo. Pero un día decidí empezar a contarlo de manera descontracturada, con otro lenguaje y tratando de ser fiel a lo que vivía. Entonces lo que en su momento fue un portal de noticias relacionadas al turismo se terminó transformando en un blog de viajes. Hoy es un mix.

Muchos nos dijeron que aprovechemos a viajar antes de que naciera, porque después iba a ser imposible. Y resulta que, cuando Ema cumplió los dos meses, nos subimos al auto y estuvimos más de un mes viajando por el país".

P- ¿En qué está basada tu propuesta de tele y de radio?

R- El segmento está basado en el blog: al mediodía lo enfoco más en la parte informativa, es decir, contando lo que se viene, cómo marcha la temporada, eventos próximos, opciones para escapadas y demás. Por la noche, como para acompañar el relax de la previa a la cena y bajar un par de cambios, mostramos videos de nuestras experiencias de viaje. Siempre con la intención de poder inspirar o incentivar a viajar, sobre todo en familia. El blog, además, cuenta con un programa diario en LU19.

P- ¿Cuál es la importancia de viajar junto con tu familia, dado que tenés una hija pequeña?

R- El proyecto arrancó siendo una pareja que viajaba, hasta que llegó Ema. Desde ese momento se transformó en un blog de viajes en familia. Viajar en familia es importante. Antes de que naciera Ema, cuando empezamos a contar que Vicky estaba embarazada, muchos nos dijeron que aprovechemos a viajar antes de que naciera, porque después iba a ser imposible. Y resulta que, cuando Ema cumplió los dos meses, nos subimos al auto y estuvimos más de un mes viajando por el país. La familia siempre es el sostén y tenernos cerca es fundamental para seguir adelante con el proyecto. Hoy Ema está por cumplir 2 años y seguimos proyectando viajes y escapadas.

Los lugares son para recorrerlos de a pie de ser posible. Claro que nos gusta sacarnos la foto en la Torre Eiffel, pero París no es solo la Torre Eiffel". Marcelo García

P- ¿Cómo pensás las crónicas que resultan de cada viaje?

R- Las pensamos para que cumplan una función de guía. La idea es brindar una referencia para que luego cada uno tenga opciones y pueda tratar de amoldarse a la que más le convenga, ya sea por sus gustos, tiempos o capacidad económica.

P- ¿Alguna recomendación para disfrutar mejor un viaje?

R- Me río cuando te dicen “Venecia es para 2 días” o “Brujas es para ir en excursión desde Bruselas”. ¡Mentira! No escuchen a esa gente aburrida que solo le gusta ir a los lugares para sacarse la foto y decir “acá estuve” (risas). Los lugares son para recorrerlos de a pie de ser posible. Claro que nos gusta sacarnos la foto en la Torre Eiffel, pero París no es solo la Torre Eiffel.

P- ¿El público se comunica?

R- El público se comunica constantemente, por un video que vio y le gustó, para consultar algunas cosas que por torpeza o falta de tiempo pasamos por alto. Para pedir recomendaciones y sugerencias. Sorprende la cantidad de consultas de personas que quieren que les armemos un viaje o paquete, tal vez creyendo que somos una agencia de viajes.

P- ¿Te considerás un cronista de viajes?

R- Puede ser. Es la idea.