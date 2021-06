Mascotas: odontóloga de Neuquén invita a la tenencia responsable

Tibu, Chimuelo, Asterisco, Vainillita, Estrellita, Manchita, Pantera, Limón, Wilmar, Piky, Piojo y Batata son uno de los tantos nombres que se pronuncian en la casa de la odontóloga Fernanda Galván, que parecen peluches pero son de verdad y conviven con ella, los 30 gatos rescatados y 3 perras. La particularidad de Fernanda es que no desvió su mirada ante el sufrimiento y abandono de animales sin hogar.

Cuando hablamos de amor y respeto hacia los animales, un factor clave muy importante es el amor incondicional de estos seres, y seguramente la primera imagen que se nos viene a la mente pertenece a la de nuestro perro o gato. En algunos casos, el cariño hacia estos seres suele ser tan grande y puro a la vez, que integran un lugar en nuestra familia como cualquier ser querido. Esa conexión es el vínculo que se genera entre una persona y el animal.

También convivir con un animal, sin dudas nos puede generar cambios en muchos aspectos de nuestra vida y hasta en la misma rutina del día a día dejando experiencias maravillosas y anecdóticas, en más de una ocasión. En el caso de Fernanda Galván, una odontóloga de Neuquén seguramente tendrá muchas vivencias cotidianas para contar, de sus fieles compañeros felinos

Sin dejar de desatender su profesión a la que se dedica con gran corazón lleva tiempo y organización atender a estos felinos. Fernanda desde muy temprano da comienzo a su día, a partir de las 6 de la mañana donde lo tiene bien distribuido. Lo primero es abrir la puerta para disfrutar el inmenso patio, a las 3 perras: Picha, Cuky y Lola, también rescatadas de la mala vida callejera. “Les cambio las piedritas de adentro de casa, algunos de los gatos quedan adentro siempre y los demás tienen su casita afuera, que entran cuando llego. Les dejo el alimento y les cambio el agua, hasta mi regreso a las 4 de la tarde”, cuenta Fernanda quien asegura que todos viven en armonía. Preferiblemente los gatos que siempre están adentro de la casa son los de color blanco, por ser propensos a contraer enfermedades de piel por el sol.

Fernanda nació en San Nicolás, provincia de Buenos Aires y siempre amó a los animales. “De chica tuve muchas mascotas, luego me fui a estudiar odontología a Rosario. Me casé y me vine a vivir a Neuquén por trabajo, entonces me traje a mi gatito Pancy, en avión”, recuerda y también cuenta que alquilaban por aquellos años del ´95. En el terreno de al lado había un baldío que acostumbraban a abandonar gatitos muy pequeños y los alimentaba. “Eran varios y se fueron sumando”, indica Fernanda quien aseguró prometer en una de tantas noches frías de invierno, que cuando tuviera su casa propia y el lugar, los llevaría a todos. Ese día llegó y con un gran terreno, pues, así lo cumplió. “Desde 1997 que vivo en Jardines del Rey y hoy, mis gatos duermen todos calentitos en el garaje, durante el invierno”, cuenta satisfecha.

Fernanda tiene dos hijos: Fede, de 22 años vive con ella, y Facu, de 20 que estudia en Córdoba. “Ellos se criaron con los gatos y los aman”, dice y recuerda: “Fede encontró una noche del 23 de diciembre del 2015, 5 bebés gatitos de un día de vida, en un tacho de basura. Los crie a mamadera y sobrevivieron todos”. La atención médica no les falta ni tampoco sus cuidados de peluquería. “La marroncita la encontré atropellada en la calle con sus patas traseras muy comprometidas. La lleve a la veterinaria y hace 11 años que está en casa”, señala Fernanda y agrega: “La picha viejita es la del baldío y Lola tiene 3 años, la encontró mi hijo en la calle de muy bebé”.

Aquel baldío albergaba por decirlo de alguna manera, alrededor de 40 gatos, que la gente acostumbraba a abandonar. “Después de darles atención médica, los hice castrar y me los llevé a casa”, cuenta. “De ese grupo ya no quedan porque fueron muriendo de viejitos, aunque siempre encuentro alguno enfermo, bebé o con alguna discapacidad, simplemente los rescato del abandono”, dice. “Una de las perras la habían abandonado enferma y lastimada. Hoy vive adentro y duerme a mi lado”, cuenta y agrega: “Los gatos son super compañeros, al igual que los perros. Ellos sienten un amor incondicional. Todos deberíamos tomar conciencia y esterilizar a las mascotas, además de hacerlas parte de la familia. Ser responsables y no abandonar, ni maltratar a los animales”, culminó Fernanda Galván.