Maxi Morales y la emoción de ser campeón del mundo

Cuando encaró los últimos metros levantó los brazos y miró al cielo, dedicándole el triunfo a su mamá, un festejo clásico que lo acompañó en buena parte de su campaña. Maxi Morales terminaba de completar el pasado domingo su obra maestra en Maui, Hawaii. Consiguió el título en el Mundial XTerra en la categoría de 40 a 44 años y terminó en el Top 20.

Años anteriores tuvo que participar en la categoría Pro. El interminable atleta estaba convencido que en la suya (40-44 años) tenía posibilidades de pelear arriba y se enfocó en trabajar para cumplir su objetivo. La primera prueba la ganó en Roca, porque tuvo que hacer maravillas para conseguir los recursos que le permitieron afrontar el viaje. Cuando desembarcó en Hawaii lo hizo convencido que estaba ante la oportunidad de su vida y ratificó que a los 42 años mantiene un nivel que no deja de sorprender.

Morales salió séptimo del agua, después de nadar 1,5 kilómetros, en un buen trabajo y encaró el tramo de mountain bike. Voló en un circuito muy técnico y al final de las dos vueltas para completar 31 kilómetros, y definió la prueba en los 10,5 de pedestrismo como sólo puede hacerlo un elegido.

Maxi finalizó 19 en la general que ganó el notable profesional sudafricano Bradley Weiss.

En su categoría, superó al francés Pascal Faivre-Pierret, por 5m 54s. El Top 5 lo completaron el argentino Oscar García, a 7m 14s; el español Antonio Urbano Soler, a 9m 40s, y el checo Michal Daneck, a 15m 04s. Después, el australiano Michael Dorr; el neocelandés Jeremy McKenzie; los brasileños Nilson Malacrida y Antonio Neto, y el italiano Ricardo DAlbenzo.

Objetivo cumplido para Morales, quien muchas veces aseguró que quería ser campeón del mundo como lo soñó desde muy chico.

Una campaña en ascenso

Desde que afrontó su primer Mundial XTerra en Hawaii, el roquense fue en ascenso, lo que le permitió lograr en su cuarta participación el fila su mejor resultado en la general, donde el pasado domingo terminó en el Top 20. Morales quedó a 16m 41s del sudafricano Weiss, lo que le permitió quedar 19 en la general y ganar en forma categórica en su categoría de 44 a 44 años.

Maxi debutó en la edición 2016, cuando terminó 27 en la general y 26 en Pro, con 3h 22m 55s. La segunda experiencia fue en 2017, con el lugar 37 en la general y 24 en Pro, después de completar el recorrido en 2h 57m 02s.

En 2018 quedó 22 en la general y 16 en Pro, con un registro de 3h 20m 52s. Todo importante, aunque nada comparable con su registro de 2h 50m 59s del pasado domingo para lograr su mejor lugar en la clasificación, se ubicó 19, y ganar el título en su categoría.

Palabra de campeón

“Tengo una felicidad enorme, que no entra en mi cuerpo. Cuando encaré los metros finales no podía aguantar mi emoción, porque superé muchos obstáculos para llegar al título”, comentó en medio de la emoción Maxi Morales desde Maui, cuando esperaba la consagración de los campeones.

“Fue una prueba muy difícil, en la que tuve que dejar todo para llegar a la victoria. No me sorprendió, llegué bien preparado”, aseguró el flamante campeón, el argentino mejor clasificado en la general.

“No voy a hablar en primera persona, porque muchos me ayudaron a cumplir este sueño. Mi mamá me acompañó desde el cielo, pensé mucho en ella durante la prueba. Mi señora Victoria, fundamental cuando quería dejar, mis hijos, mi viejo, la familia, la gente que me apoyo”, destacó Morales, quien cada vez que pudo nombró a Roca con mucho orgullo.

A través del celular, Maxi le contó a ‘‘Río Negro’’ sus sensaciones y ratificó que “siento un gran orgullo por el objetivo cumplido. Desde hace mucho estaba convencido que en mi categoría podía ser campeón”.

El atleta rionegrino finalizó: “Hicimos un gran esfuerzo para volver por cuarta vez a Hawai, valió la pena porque pudimos cumplir el objetivo”.