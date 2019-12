"Me quiero quedar en Boca", el pedido de Carlitos Tevez

“Si me llaman Riquelme o Burdisso y me dicen que me tienen en cuenta, me quiero quedar”. Así de terminante fue Carlos Tevez, quien podría dejar el club según cómo se den las elecciones en Boca el próximo domingo.

“Está muy bien que Román (Riquelme) se meta en la política. Yo no me voy a meter porque me parece que no sería justo de mi parte, estando dentro del club. Tengo ganas de quedarme, porque Boca es mi vida”, tiró Carlitos, quien se recupera de un desgarro en el sóleo.



“Quiero seguir jugando. Ojalá sea en Boca, porque me quiero retirar con esta camiseta y siempre lo dice. Sea de cualquier cosa, hasta de utilero, quiero seguir en Boca. No hay otra cosa que me motive, no me mueve nada más”, declaró el Apache a ESPN.

Con respecto a su relación con Riquelme, hoy candidato a vicepresidente segundo por la lista que encabeza Jorge Amor Ameal, el atacante fue claro: “Lo que le tuve que decir a él en su momento y las críticas fueron algo que sentía en ese momento. Pero yo soy un agradecido a Román, no sólo por sus palabras sino por todo. Soy un agradecido porque él es el máximo ídolo de la historia del club”.

Los dichos de Carlitos llegan después de que Riquelme sostuvo que el atacante “todavía tiene mucho para darle a Boca”. A pesar de que Tevez ha apoyado públicamente en otras ocasiones a Angelici y ha sido crítico con algunas declaraciones del equipo en el pasado, todo parece indicar que también si es la oposición encabezada por Jorge Amor Ameal gana las elecciones, el Apache podrá retirarse en el Xeneize, tal como es su deseo.



Por otro lado y de cara al partido que cerrará el año, Lisandro López presenta un desgarro en el sóleo derecho por lo que fue descartado para el partido que Boca jugará el domingo ante Rosario Central, en tanto que es muy posible el retorno a la titularidad del italiano Daniele De Rossi.

El paraguayo Junior Alonso reemplazará a López, pasando Carlos Izquierdoz al puesto de primer zaguero, mientras que De Rossi sustituiría a Emanuel Reynoso. Otro cambio posible es el ingreso de Emanuel Mas por el colombiano Frank Fabra. Gustavo Alfaro prepara el que sería su último partido como técnico de la institución de La Ribera.