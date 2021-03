Meliquina: este viernes cocinarán la cerveza malvinera «No Me Olvides» con insumos de la cordillera

Las Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata y la Fundación No Me Olvides crearon una cerveza "malvinera", que tiene atrás la historia de la búsqueda de un símbolo de paz. El objetivo es sostener la memoria de los héroes caídos en la guerra de las Islas Malvinas y ayudar a los familiares de ex combatientes.

“No me olvides” se elabora con malta argentina y británica por partes iguales, y lo que se recauda se destina a la fundación que identifica las tumbas de los soldados enterrados en las islas.

En este contexto, este 2 de abril se va a cocinar esta cerveza en Meliquina, en la cervecería de Fredy Nuske, a total beneficio de la fundación. “Si la cerveza lo permite se pincharía el 1 de mayo en San Martín de los Andes y el 2 en Aluminé, coincidiendo con la conmenmoracion del hundimiento del Buque General Belgrano. La idea es que Julio Aro, quien está al frente de la fundación, venga a pinchar los barriles”, afirmaron los promotores de esta movida en Neuquén a Televisión Aluminé.

Si bien la presentación de esta Honey Beer se realizó días atrás su cocción se dio el 13 de marzo del 2020 para ayudar a costear el traslado de una madre de un caído a visitar la tumba de su hijo.

"Lamentablemente, a esa mamá le faltan sus dos piernas y no pudo ir en ningún viaje humanitario. El Ejército nos puso un helicóptero porque vive en el medio del campo en Corrientes, la trajo a Mar del Plata y así pudimos volar a Malvinas. Era la única que todavía no había podido despedirse de su hijo. No le hicieron falta las piernas porque tiene alas", explicó Julio Aro, excombatiente y presidente de la Fundación No Me Olvides.

El ex combatiente nominado al premio Nobel de la Paz, con la fundación que preside, logró reemplazar 115 de las 122 placas del cementerio de Darwin por otras que hoy llevan los nombres de los soldados argentinos sepultados allí a partir de la identificación de cada uno de ellos.

Fue a partir de unas de esas historias, la de la identificación del cuerpo del soldado Gabino Ruiz Díaz, y la de su mamá, Elma Peloso, que finalmente pudo viajar a Malvinas y por primera vez visitar la tumba de su hijo, que la Cámara de Cerveceros Artesanales de Mar del Plata supo del trabajo de la Fundación No me Olvides.

Así nació "No me olvides", una cerveza "malvinera", como la definieron, elaborada con agua de Mar del Plata, pétalos de flores nomeolvides en la maceración, miel bonaerense y maltas argentina y británica por partes iguales. Lo que se recauda por su venta se destina a la fundación.

Gabriel Beber, veterano de Malvinas y cervecero artesanal desde hace 19 años, contó en parte la historia antes relatada y algo más a Yo Como. “Los cerveceros cordilleranos me preguntan si podía gestionar para que la cerveza No Me Olvides llegue a la zona para probarla. Averigué con la fundación y la Cámara de Cerveceros y me dijeron que no porque hicieron casi todo en barriles y que ya estaba prevendida a los asociados a la cámara de Mar del Plata. Hicieron unas pocas latas que fueron como gentileza a los que aportaron a esta causa. Entonces nos surgió la idea de hacerla nosotros. Le comento esto a la fundación y les encantó la idea. Nos pasan con Federico Echeverri, el presidente de la Cámara de Cerveceros de Mar del Plata, quien también aprobó la idea. Lo comento a todos mis colegas y como la movida fue tomando un crecimiento tremendo le dijimos a Fredy Nuske, que saca cocciones de 1.000 litros en su fábrica. De inmediato se enganchó. Luis Graña, de Insumos Cerveceros Neuquén, nos donó toda la malta y el lúpulo para hacer 1000 litros. “Qué necesitás, pasame la lista”, fue su respuesta fantástica para nosotros. Ayer, Hacé Cerveza de Bariloche nos donó el kilo de levadura para la receta que se armó acá, que es lager. Alejandro Larrainzar, quien aparte de cervecero es apicultor, dona toda la miel elaborada en Aluminé. Almacén cervecero de Bariloche dona en principio 500 latas... de Neuquén nos donan los nutrientes para la levadura”.

La felicidad de Beber es total. Tanto que lo completa mencionando a los mentores y realizadores de esta gran movida que tiene a la memoria como eje para seguir homenajeando y recordando a los combatientes de Malvinas.

Fredy Nuske, de Meliquina, Ramiro de Diego cerveza Fenris, de SMA, Diego Sierra de cerveza Epulafequen, Villa la Angostura, Alejandro de Cerveza Fantasma de Aluminé, Pablo Mazzoni, de Cerveza Dos Barbas de Junín de los Andes, Tres cerveceros caseros Valentín Koller de Piedra del Aguila, Damián Otazo y Gabriel Beber de Aluminé son los protagonistas de esta cocción que empezará bien temprano este viernes.

Colaboró: Fernando Sánchez, desde San Martín de los Andes