Mercedes protestó tras el triunfo de Verstappen pero desestimaron el reclamo

Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) desestimaron hoy las protestas de la escudería Mercedes por supuestas infracciones en el triunfo del nuevo campeón de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, en el Gran Premio de Abu Dhabi, luego del mano a mano que sostuvo con el inglés Lewis Hamilton.

«Los Comisarios de la FIA han desestimado las protestas de Mercedes contra la clasificación final del Gran Premio de Abu Dhabi», publicó la cuenta oficial de Fórmula 1 en la red social Twitter y de esa manera confirmaron el primer título de Verstappen en la máxima categoría del automovilismo.

Mercedes, a través de dos documentos, puso énfasis «contra la clasificación establecida al final de la Competición» amparados en los artículos 48.8 y 48.12 del Reglamento Deportivo de la FIA, pero fueron rechazados.

Verstappen y Hamilton llegaron a la última fecha del campeonato de la Fórmula 1 empatados en puntos (369.5). El inglés, séptuple campeón del mundo, dominó gran parte de la carrera y de movida revirtió la pole position obtenida por el neerlandés el sábado pasado.

