Messi despidió a Suárez con una dura crítica al Barcelona

Messi y Suárez fueron socios en la cancha, dándole muchas alegrías al Barcelona. Gentileza.

El día después de la conferencia de prensa en la que Luis Suárez del Barcelona, Lionel Messi su gran compañero dentro de la cancha y su amigo fuera de ella, le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram, en la que cuestionó duramente el proceder dirigencial con el uruguayo.

Messi, quien tuvo intenciones de irse del club hace sólo un mes por diferencias con Josep M. Bartomeu, el presidente del Barcelona, fue muy crítico por cómo se manejó la salida del uruguayo, quien con 198 goles se convirtió en el tercer goleador de la historia del club.

“Te merecías que te despidan como lo que sos, uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, disparó el 10, después de la decisión de Ronald Koeman de no tener en cuenta al goleador y la posterior decisión dirigencial.

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera”, escribió Messi.

Agregó que “los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”.

Más adelante, destacó que “va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”.

Messi despidió a su compañero y amigo con una dura crítica a los dirigentes del Barcelona. Gentileza.

Por último, el argentino escribió “te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”.

El conflicto entre el Barcelona y su capitán parece lejos de solucionarse. El argentino quería dejar la entidad, pero el club catalán se aferró a una interpretación de su contrato para impedir su salida.

Las declaraciones de Messi dejan claro que el distanciamiento entre ambas partes sigue muy presente, por lo que no debería sorprender algún nuevo conflicto.