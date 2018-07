¡A estar atentos! Los perros se tragan cosas que pueden lastimarlos

Para muchos perros, su propio hogar y el paseo diario pueden ser escenarios para un gran festín. Desde pañuelos viejos, a pasto, pasando por excrementos de caballo hasta animales en descomposición. Se comen todo lo que encuentran.

Pero aunque no siempre sean cosas apetitosas, no siempre les provocan un problema estomacal. Y, aunque al dueño le parezca todo lo contrario, es bastante normal que un perro coma excrementos de animales y carroña.

“El perro, como acompañante del hombre, tenía inicialmente la tarea de comerse sus restos y desechos. Este comportamiento no tiene ya la misma intensidad en todos los animales, pero no ha desaparecido”, señalan expertos.

Si el can busca continuamente algo que comer y se traga cosas que no puede digerir y le hacen daño, es importante averiguar la razón. Cuando un perro come excrementos, arena o piedras, puede ser que lo haga porque tenga carencias alimenticias.

En la mayoría de los casos se trata de carencias minerales que se pueden tratar rápido. Pero también puede deberse a trastornos de comportamiento del animal, hábitos o errores del dueño en su educación.