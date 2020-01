Millonarios cambios en los presupuestos para obras en Roca

El gobierno dijo que en los pliegos originales no se previeron loteos que luego generarían roturas.

El municipio de Roca postergó seis licitaciones de obras por más de 90 millones de pesos y en los nuevos llamados surgieron datos llamativos: los presupuestos de dos de esos proyectos son ahora hasta un 25% más bajos que en los pliegos originales, diseñados por el gobierno anterior.

La situación emerge en el marco de un proceso de revisión de todas las licitaciones convocadas durante el año pasado por la Secretaría de Obras Públicas y que permanecen en ejecución o sin adjudicar.

Cabe recordar que la intendenta, María Emilia Soria, desplazó de su cargo en diciembre al agrimensor Raúl Néboli, titular de esa dependencia durante toda la gestión de Martín Soria.

Luego de definir el ascenso de Carla Colombo al máximo puesto de esa secretaría (antes era directora de Arquitectura), la mandataria puso bajo la lupa los proyectos para la construcción de pavimento y cordón cuneta en diferentes barrios de la ciudad.

Y teniendo en cuenta que había seis aperturas de sobres previstas para una fecha muy cercana a la asunción, el nuevo gobierno resolvió aplazar esos actos.

Tres de las licitaciones se mantuvieron sin cambios con respecto a las previsiones iniciales: el cordón cuneta en el barrio Porvenir, con un presupuesto oficial de $ 6.484.400,00; el pavimento en Barrio Policial y House Vial y Obras Complementarias, cuyo costo fue estimado en $ 14.153.081,19 y el cordón cuneta en barrio Brentana y Obras Complementarias, con un presupuesto oficial de $ 6.453.081,19.

Sin embargo, los otros tres procesos tuvieron variaciones significativas en los montos calculados por Obras Públicas para sus ejecuciones.

En principio, la etapa 3 del pavimento en barrio Andrade pasó de los $ 17.381.019,53 a un nuevo presupuesto de $ 23.697.150,00. Un ajuste del 36,3%, que podría relacionarse con el contexto inflacionario del país y los probables aumentos de costos que habrá en el período que transcurrirá hasta que los trabajos se terminen.

Pero ese mismo marco económico es el que contrasta con los valores de las otras dos licitaciones restantes.

El pavimento para los barrio Japonés y 129 viviendas junto a las obras complementarias había sido presupuestado oficialmente en el llamado del 2 de diciembre en $ 25.153.817,19 y ahora el precio que estimó la nueva gestión es de $ 19.490.000,00.

Por su parte, el pavimento de los barrios 174 y 51 Viviendas, el cordón cuneta en barrio Progreso y las obras complementarias se licitaron originalmente con un presupuesto oficial de $ 23.981.019,53, que luego de la actualización pasó a $ 20.130.000,00.

La explicación oficial

Desde el municipio aseguraron ayer que “en los casos en que disminuyó el presupuesto oficial (Licitación Pública 35 y Licitación Pública 44) se debe a que se detectó que en el proyecto inicial se contabilizaban cuadras lindantes con loteos provisorios, sin registros de oposición”.

“Ya que junto con el pavimento se hacen las conexiones de agua, se decidió eliminar esas cuadras del proyecto a fin de evitar futuras roturas (al no contar los loteos con aprobación definitiva, no se sabe dónde se ubicarán finalmente las viviendas) y evitar eventuales inconvenientes en el cobro a frentistas (ya que no existe registro de oposición sobre esas cuadras)”, señalaron en un parte oficial emitido ante una consulta de Río Negro.

Desde el Ejecutivo se detalló que concretamente, se trata de seis cuadras menos de pavimento en barrio Japonés (LP35), y cuatro menos en barrio Progreso (LP 44).

Sobre Licitación Pública 29 (barrio Andrade), se informó que “incrementa su presupuesto porque se suman 4.000 metros de pavimento que, si bien habían sido proyectados en el plano, su valor no estaba computado en el pliego correspondiente”.

Otros datos consignados fueron que en ninguno de los pliegos se modifica la composición del pavimento respecto del proyecto inicial y que los anexos de modificación de cada licitación están incluidos en sus respectivos pliegos.