Mancha brava Puro diseño

Con estilo e identidad patagónica, algunas marcas trascienden el diseño y proponen una manera de vivir el día a día. En Manchabrava, un espacio multimarca de diseñadores y emprendedores de Neuquén, Fernando Montesino y Yanina Sepúlveda Montoya comparten esa mirada: crear ropa pensada para durar en el tiempo, con una estética propia, lejos del apuro de la tendencia.

En una mega producción por los paisajes de la provincia, muestran parte de sus colecciones y refuerzan una idea clave: el diseño también es territorio, identidad y cultura.

La idea antes que la prenda

En Salvaje, la marca de Yanina Sepúlveda Montoya, la ropa no nace de una tipología sino de una idea que entiende la vida diaria como el verdadero escenario donde todo sucede.

“Está pensada para la cotidianidad, no como algo menor o automático, sino como el espacio donde realmente suceden las cosas. No se trata únicamente de vestir un cuerpo, sino de todo lo que la antecede”, describe la diseñadora.

El foco de la colección está puesto en diseños de origen vegetal y la recuperación textil:

“Son materiales que la industria deja de lado —por color, por tiempo o por lógica de tendencia— y vuelven a entrar en circulación”, asegura Yanina.

Diseñar para el tiempo

Móntez se define por su impronta atemporal. Creada por Fernando Montesino, la marca prioriza la identidad, el buen diseño y la calidad por sobre las modas pasajeras.

Crear prendas que acompañen el día a día con criterio, comodidad y carácter es el leitmotiv de la firma, pensada para quienes eligen vestirse desde la identidad y no desde la tendencia.

La mirada está puesta en personas que valoran el diseño, la sobriedad y la coherencia estética. Prefieren prendas con carácter propio, sin distinción rígida de género.

“No diseñamos para una temporada, sino para el tiempo. Las prendas nacen desde lo esencial: forma, calce y material. Cada pieza está pensada para convivir con otras, repetirse y formar parte de un guardarropa real, porque vestirse también es una decisión”, puntualiza Fernando.

Comunidad creativa

En Manchabrava —un nombre que remite a “pandilla” y reúne a creativos neuquinos— el diseño se vive en red. Es un punto de encuentro donde diseñadores y artistas se conectan, colaboran y comparten sus procesos.

La premisa es el intercambio de experiencias, la organización de desfiles y las alianzas con otros emprendedores. Más allá de las diferencias, hay algo en común: una identidad neuquina que los representa y los une.

El talento del equipo se refleja en cada propuesta: diseño con raíz, mirada contemporánea y proyección colectiva.

CRÉDITOS:

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