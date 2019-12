Momento egoísta

Mar del Plata

¿Quién dijo acaso que alguna vida fuera simple?¿Quién le ha otorgado el permiso a quién de medirse con los otros comparando momentos o sincerándose a medias solo para “humanizar” una función y canjear empatía?



Cualquier cuidador sabe que su propia pena debe desaparecer ante quien cuida y que ese es su pacto, el velar por el bienestar del otro no el propio; pero el verdadero rol de líder no seduce, no desde el altruismo y la auto-postergación…



Será por eso que últimamente se editan tanto “Momentos” como sinceridades. entre los argentinos.

Parece ser hora de que quien lidera empiece a pensar en los demás.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21653863