Roca: movimientos sociales vuelven a manifestarse hoy contra las políticas de ajuste

La organización Barrios de Pie anunció una nueva manifestación para hoy a la mañana, en avenida Roca y Tucumán. Bajo el lema "la pobreza no puede esperar", realizarán una olla popular luego de movilizar por las calles de la ciudad.

La concentración fue convocada a partir de las 10 hs. en pleno centro de la ciudad, y al igual que la semana pasada, también realizarán una marcha que recorrerá varios puntos de la ciudad. La jornada de protesta incluirá luego corte de calle y olla popular.

"Cada dato que se anuncia o publica no hace más que reflejar lo que se vive en nuestros barrios: el aumento de los alimentos hace cada vez más difícil que las familias puedan comer como corresponde", expresaron desde el movimiento Barrios de Pie de Roca.

Entre las cuestiones más importantes remarcan que la cantidad de familias en situación de calle es una expresión de un problema que no para de agravarse. "El gobierno no solo no logra desplegar un plan de asistencia ante la emergencia, sino que muestra sus límites también en ese aspecto", cuestionaron.

Ante este panorama exigen respuesta más contundentes y aseguran que de la pobreza solo se sale con trabajo digno, pero agregaron que es fundamental que en este momento se asista de manera urgente a las familias más afectadas por la crisis causadas por las medidas de ajuste.