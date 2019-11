Mundial de rugby: árbitro, hora y TV para la final Inglaterra-Sudáfrica

Los finalistas del Mundial de rugby en Japón son parte de las potencias en este deporte. Desde ese lugar, arriesgar un candidato podría resultar apresurado.

De todas formas, el equipo con el que cuenta Inglaterra y el nivel demostrado en esta competencia, puntualmente en la semi frente a Nueva Zelanda, lo ponen por encima de Sudáfrica en los pronósticos antes de la final que se juega a las 5:45 del sábado.

El conjunto británico superó en el grupo C a Tonga (35-3), Estados Unidos (45-7), Argentina (39-10) y le dieron por empatado el encuentro ante Francia. Ese cotejo no se jugó por problemas climáticos que azotaron Japón en estos días. Como marca el reglamento, se dio empate sin tantos.

En cuartos de final, el quiebre llegó en el segundo tiempo para derrotar a Australia (40-16). Lo mejor de Inglaterra se vio con la solidez defensiva del 16-7 ante los All Blacks para acceder a la definición.

Del lado de los Springboks, el comienzo fue adverso. La caída 23-13 con los neocelandeses en el inicio fue revertida luego a partir de los triunfos por goleada sobre Namibia (57-3), Italia (49-3) y Canadá (66-7). En cuartos la víctima fue el local y revelación Japón (26-3) y en semis llegó la victoria agónica sobre Gales 19 a 16.

Para muchos, el triunfo de Inglaterra sobre Nueva Zelanda significó una final anticipada. Pero Sudáfrica nunca perdió una definición y tiene argumentos para dar pelea.

Estadio: Internacional de Yokohama

Hora: 5:45

Árbitro: Jerome Garcés.

TV: ESPN.