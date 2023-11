Alerta por una rara neumonía que afecta a miles de niños en China y satura hospitales

Varios hospitales en China están desbordados por una oleada de neumonía infantil no diagnosticada en varias ciudades, incluyendo Beijing, según distintos reportes. El sistema de vigilancia mundial ProMed emitió una notificación la noche del martes indicando un brote de esta enfermedad respiratoria en menores.

La situación en el gigante asiático es alarmante y remite a los primeros días del covid. Los niños presentan síntomas inusuales que incluyen inflamación de los pulmones y fiebre alta, pero no tos ni otros síntomas generalmente asociados con la gripe, el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) y otras enfermedades respiratorias.

Ante la cantidad de casos, el ProMED -es un programa de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas (ISID)- dispuso un gran sistema de vigilancia global disponible públicamente y que monitorea enfermedades infecciosas emitió una alerta que llamó la atención de médicos y científicos, incluidos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud.

En una nota editorial, ProMed expresó: “Este informe sugiere un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no diagnosticada… No está claro cuándo inició este brote, ya que sería inusual que tantos niños se vieran afectados tan rápidamente”. Y añadió que el informe no menciona afectación en adultos, sugiriendo una posible exposición en las escuelas. Por esto señaló que es necesario obtener información más definitiva para determinar la causa y alcance de la situación.

El medio tailandés FTV News informó que el Hospital Infantil de Beijing sigue abarrotado y agregaron que “la situación en la provincia de Liaoning también es sombría».

El mismo medio ratificó que el vestíbulo del Hospital Infantil de Dalian está lleno de niños enfermos que reciben sueros intravenosos. «Los pacientes tienen que hacer cola durante dos horas, todos estamos en el departamento de urgencias y no hay clínicas ambulatorias generales», señaló un trabajador de ese centro de salud.