Aluvión en Chile: vehículos dañados en el barro y 48.000 hogares sin electricidad por el temporal

Una intensa tormenta azotó a Santiago de Chile con lluvias torrenciales, caída de granizo y ráfagas de viento que generaron un escenario crítico en distintos puntos de la ciudad. El fenómeno climático incluyó tormentas eléctricas y movilizó a los equipos de emergencia tras provocar severos inconvenientes en la infraestructura urbana y la suspensión parcial de servicios esenciales.

Ante esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dispuso la alerta roja para toda la región Metropolitana. Las marcas meteorológicas indicaron que el sector oriente de la capital fue uno de los más castigados, donde se acumularon hasta veintidós milímetros de agua en pocas horas, complicando calles, edificios históricos y el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

Tránsito colapsado y rescates de urgencia por el temporal

Según informaron medios locales, el impacto del temporal fue inmediato, provocando el derrumbe de varias arterias principales y múltiples demoras en el sistema de transporte público. Las líneas 1 y 2 del Metro de Santiago debieron implementar interrupciones temporales en sus servicios debido a la acumulación de agua en estaciones clave, mientras miles de usuarios intentaban regresar a sus hogares en medio del caos vehicular.

Santiago de Chile 🇨🇱 tras una nueva y fulminante tormenta 🌩️ con granizos !! Varios sectores completamente inundados de forma repentina https://t.co/PANRosTecm — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) October 13, 2026

La situación más crítica en materia vial se vivió en la comuna de Peñalolén, donde Bomberos Voluntarios debieron desplegar un operativo de rescate urgente. Seis personas quedaron atrapadas dentro de sus vehículos al llegar a un paso bajo nivel, lo que obligó a los rescatistas a trabajar contra reloj para poner a salvo a los ciudadanos afectados por la repentina crecida del agua.

El barro y el agua afectó a miles de personas en la capital chilena y alrededor de la región (Foto: San Juan al Día)

Las autoridades locales informaron que la acumulación de hielo y granizo en distintos barrios como Ñuñoa, Providencia y Las Condes obstruyó los desagües y las bajadas de techos. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, detalló que el fenómeno causó daños significativos en inmuebles históricos, entre ellos el Teatro Municipal, cuyas instalaciones sufrieron importantes filtraciones debido al colapso de los sistemas de evacuación pluvial.

Daños en edificios, filtraciones e interrupciones eléctricas

El temporal también dejó una fuerte impronta en la infraestructura edilicia y en el suministro de servicios básicos para los habitantes de la capital cordillerana. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que unos 48.000 hogares sufrieron cortes de electricidad de distinta duración a causa de la caída de ramas y el impacto de la tormenta eléctrica sobre las redes de media tensión.

Decenas de vehículos sufrieron daños por el avance del agua y barro en las calles (Foto: San Juan al Día)

Desde el Gobierno nacional, el ministro del Interior Claudio Alvarado advirtió que las nuevas lluvias incrementan de manera sostenida el riesgo de remociones en masa en los sectores precordilleranos.

En tanto, los equipos municipales continuaban durante la jornada con las tareas de relevamiento y asistencia en los barrios más golpeados por la tormenta. Las autoridades mantienen el monitoreo constante de los cauces de agua y las zonas vulnerables, mientras se evalúan los costos de reparación de los daños estructurales registrados en diversos edificios públicos y privados de la región metropolitana.