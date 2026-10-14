El peronismo llega fragmentado al Día de la Lealtad: cruces, diferencias internas y actos divididos

Las divisiones internas del peronismo continúan profundizándose sin una solución a la vista para la dirigencia y en vísperas de las Elecciones Nacionales de 2027.

El peronismo atraviesa un momento de máxima tensión con cruces constantes entre el kirchnerismo y el armado político de Axel Kicillof. Las diferencias se profundizaron recientemente a raíz de cortocircuitos institucionales y cuestionamientos sobre el liderazgo interno, a pocos días del Día de la Lealtad Peronista.

El lado de los miembros políticos y partidarios del lado de Cristina Fernández de Kirchner mantienen disputas con el grupo político de Kicillof desde hace tiempo por el lugar que ocupa la ex presidenta en el ambiente peronista.

Las tensiones en la provincia de Buenos Aires

Según detalló el medio Infobae. las agrupaciones más afines a Cristina Kirchner planean marchar hacia San José 1111 para ratificar su apoyo a la ex mandataria. Por su parte, el mandatario provincial encabezará un acto en el partido de La Matanza junto a intendentes y organizaciones sociales.

Las disputas verbales entre referentes de ambos espacios reflejan el desgaste en la conducción partidaria de cara a los próximos desafíos electorales. Los dirigentes de peso evitan los consensos generales y priorizan la consolidación de sus propios espacios territoriales.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires (Foto: archivo)

La falta de una estrategia común debilita la capacidad de respuesta política de la principal fuerza opositora. Las asperezas dificultan cualquier intento genuino de reconciliación dentro del movimiento justicialista.

El gobernador bonaerense busca consolidar su propio perfil con la mirada puesta en las próximas elecciones presidenciales en 2027. Desde el sector kirchnerista critican duramente estas ambiciones y cuestionan la lealtad de su conducción política.

La lista de actividades y divisiones en el interior del país

Los gobernadores peronistas y los referentes federales optaron por agendas disímiles para conmemorar el 17 de octubre en las distintas provincias. Esta dispersión territorial evidencia los desacuerdos estructurales que dominan la escena nacional.

Los intendentes y jefes comunales intentan posicionarse en el medio de la disputa mediante actividades locales. Ningún sector parece dispuesto a ceder terreno en la puja por el control de la futura estructura partidaria.

Algunos actores de peso dentro del justicialismo definieron permanecer al margen de las convocatorias masivas. El panorama general confirma que la dirigencia prioriza las diferencias sectoriales por encima de la unidad institucional. La ausencia de un liderazgo centralizado agrava el panorama de fragmentación en todo el territorio.

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Máximo Kirchner decidió encabezar actividades en la provincia de Chaco junto al dirigente Jorge Capitanich. Esta gira nacional forma parte de una estrategia para potenciar su presencia política por fuera del territorio bonaerense.

Una de las mayores incógnitas es sobre la postura del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien aún mantiene una postura cautelosa y no definió qué actividad realizará ni dónde estará ubicado durante la próxima jornada del 17 de octubre.

En La Pampa, la convocatoria del gobernador Sergio Ziliotto evidenció internas con referentes históricos y locales del distrito. Las ausencias de dirigentes clave marcaron la jornada previa al festejo partidario.