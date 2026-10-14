Es oficial: la Casa Militar quedó a cargo de la administración y el mantenimiento de la Quinta de Olivos

El Gobierno reestructuró la Secretaría General de la Presidencia para redistribuir sus funciones. La medida elimina la Subsecretaría de Planificación General, le otorga rango de secretario al titular de la Subsecretaría Legal y le traslada la administración de la Quinta de Olivos a la Casa Militar.

Esta decisión se conoce tras el despido de 12 empleados de la Quinta el mes pasado, dispuesto luego de que una investigación interna revelara presuntas «filtraciones» sobre las actividades del presidente Javier Milei y su entorno más cercano.

Cambios en la Quinta de Olivos

La reestructuración de la Secretaría General de la Presidencia se oficializó este miércoles con la publicación del Decreto N° 1176/2026 en el Boletín Oficial. Según la norma, la medida reorganiza las competencias vinculadas al funcionamiento del Poder Ejecutivo, la preservación patrimonial, la seguridad y los traslados del jefe de Estado.

Con esta modificación -justificada «por razones de gestión»–, el organigrama principal del área quedará integrado por la Unidad Gabinete de Asesores, las subsecretarías Legal, de Coordinación Administrativa, de Gestión Institucional y de Asuntos Presidenciales, además de la Casa Militar.

Entre las novedades de rango, el decreto otorga al titular de la Subsecretaría Legal, Juan Manuel Galli, jerarquía de secretario. En contrapartida, se suprimieron la Subsecretaría de Planificación General y el cargo extraescalafonario de coordinador de Asesoramiento Técnico.

A partir del nuevo esquema, la Unidad Gabinete de Asesores incorporará atribuciones sobre el programa de puesta en valor, conservación y restauración de los edificios, patrimonio histórico y bienes culturales de la dependencia. Sus funciones incluirán el diseño de políticas culturales y la coordinación de actividades en la Casa de Gobierno y sedes vinculadas, con intervención directa en el Museo del Bicentenario y en las residencias de Olivos y Chapadmalal (en estas últimas, en articulación con la Casa Militar).

Por su parte, la Subsecretaría de Coordinación Administrativa asumirá la planificación de los servicios generales y la logística de los traslados terrestres del Presidente y de los funcionarios que la Secretaría General encomiende, tanto en el país como en el exterior. Asimismo, administrará la intendencia, el mantenimiento, las cocheras y el transporte, además de las funciones de higiene, seguridad laboral y medio ambiente en las áreas presidenciales, exceptuando Olivos y Chapadmalal.

En tanto, la Casa Militar mantendrá la organización y supervisión del personal abocado a la custodia del jefe de Estado, integrado por el Regimiento de Granaderos a Caballo, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la PSA y las fuerzas provinciales y porteña. La entidad dictará los protocolos de acceso a las distintas sedes administrativas y pasará a concentrar de forma exclusiva la administración, mantenimiento, intendencia y seguridad e higiene en Olivos y Chapadmalal.

Aunque el decreto ya entró en vigencia, se dispuso que las estructuras inferiores, sus dotaciones, cargos y suplementos continúen operando de manera transitoria hasta completar la readecuación. Finalmente, el Gobierno aclaró que el reordenamiento no incrementa el número total de unidades de la Administración Pública Nacional y que sus costos se financiarán con el presupuesto asignado a la Secretaría General.