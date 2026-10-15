Antes del balotaje, Brasil aprobó la reducción de la jornada laboral: «Más tiempo para vivir», celebró Lula

El Senado de Brasil aprobó la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, un proyecto impulsado por el jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, a menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

A último momento, la iniciativa tuvo el apoyo de Flávio Bolsonaro, candidato que competirá con el actual mandatario en el balotaje.

Reducción de la jornada laboral: qué dice el proyecto aprobado en Brasil

El proyecto que tuvo luz verde sustituye gradualmente la actual jornada máxima de 44 horas semanales, asociada a la escala 6×1, por un modelo con dos días de descanso por semana y una reducción gradual de la jornada máxima a 40 horas semanales.

Aprobada por la Cámara de Diputados en mayo pasado, la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) fue remitida al Senado y tratada en la Comisión de Constitución y Justicia a partir de agosto. Ahora, como no hubo cambios en el texto en la Cámara Alta, la enmienda será promulgada, indicó Noticias Argentinas.

De esa manera, 60 días después de la promulgación las empresas deberán adoptar la escala 5×2 y reducir la jornada máxima a 42 horas semanales. Transcurridos otros 12 meses, la jornada se reducirá a 40 horas semanales.

Además, la PEC prevé jornadas diferenciadas para trabajadores con título de educación superior que reciban una remuneración igual o superior a 21.188,87 reales, siempre que se mantenga la escala 5×2. En estos casos, la duración de la jornada podrá definirse mediante negociación directa entre empleador y empleado.

La PEC fue una iniciativa apoyada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT). Por su parte, el candidato opositor Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), quien era contrario a la propuesta, decidió a último momento acompañar el proyecto.

Reducción de la jornada laboral en Brasil: el mensaje de Lula

“Hoy es un día para celebrar una conquista histórica de millones de trabajadores y trabajadoras. El fin de la 6×1 es más que un cambio en la jornada laboral. Es más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, acompañar el crecimiento de los hijos, cuidarse y disfrutar de la vida”, escribió Lula en en redes sociales.

También calificó la aprobación como “una victoria de los trabajadores y trabajadoras”,

Por su parte, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo repudió en un comunicado la medida al considerar que elevará los costos de las contrataciones por parte de las empresas.