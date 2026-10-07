El “modelo” Bolsonaro reabre un debate en La Libertad Avanza: qué lugar tendrán los jóvenes en las listas de 2027

El armado electoral en Brasil tras los recientes comicios reabrió la discusión interna en La Libertad Avanza sobre el rol de la juventud y los militantes digitales en las listas de candidatos conducidas por Javier Milei. El debate cobró fuerza a un año de que el sector liderado por el asesor Santiago Caputo fuera marginado de las nóminas legislativas por decisión de Karina Milei.

El medio Infobae mencionó que el puntapié inicial del cruce lo dio el diputado bonaerense Agustín Romo, uno de los alfiles de Caputo. A través de sus redes sociales, destacó el triunfo en Brasil de jóvenes profesionales que construyeron su carrera política mediante la militancia digital y lograron bancas legislativas y gobernaciones.

El planteo fue replicado por militantes de alto perfil en las redes sociales, quienes insistieron en la necesidad de incorporar el modelo de la derecha brasileña para las próximas decisiones electorales. El mensaje resonó en un sector del espacio que busca ganar terreno hacia el armado de los comicios presidenciales del 2027.

La respuesta desde el entorno de Karina Milei no tardó en llegar a través de la diputada santafesina Romina Diez. La dirigente recordó que La Libertad Avanza ya posibilitó el ingreso al Congreso de legisladores sub-30 como Agustín Pellegrini y Valentina Ravera.

Diez celebró que la tendencia de participación juvenil se extienda a nivel global, aunque remarcó la importancia de consolidar los espacios ya construidos dentro de la estructura oficial del partido. La intervención buscó fijar la postura de la conducción nacional frente a las demandas del sector digital.

Los cruces en redes sociales y el rol de Santiago Caputo

En las filas de Las Fuerzas del Cielo intentaron bajar la tensión al calificar los intercambios como aportes constructivos. Desde el entorno de Santiago Caputo aseguraron que las opiniones no formaron parte de una disputa formal ni representaron un quiebre en la cúpula libertaria.

Pese a los intentos por contener la discusión, diversos usuarios y militantes de redes sociales sumaron reclamos públicos durante la jornada. Los mensajes apuntaron a la necesidad de otorgar mayor representación a las figuras que impulsan la comunicación del espacio.

Ante la escalada de publicaciones, referentes del espacio aclararon que la militancia digital se expresa de manera orgánica e independiente. Afirmaron que los mensajes no respondieron a una directiva centralizada ni a una estrategia de confrontación interna.

Cuáles son los respaldos y posiciones en La Libertad Avanza

Dirigentes del círculo cercano a la Secretaría General de la Presidencia salieron a respaldar la posición de Romina Diez. Entre las adhesiones destacaron las interacciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del realizador audiovisual Santiago Oría.

Por su parte, los armadores territoriales de la provincia de Buenos Aires mantuvieron el silencio durante la controversia. El sector conducido por Sebastián Pareja prefirió no intervenir en el intercambio enfocado en la composición de las listas.

Durante el desarrollo de la discusión en las redes, el presidente Javier Milei se mantuvo al margen del debate político de la tropa propia. La actividad del mandatario estuvo concentrada en la agenda institucional y deportiva de la jornada.