Elecciones en Brasil: Javier Milei busca proyectarse como «líder de la derecha» tras el avance de Bolsonaro

El presidente argentino dejó clara su preferencia en sus redes sociales, donde compartió una serie de posteos en favor del hijo del expresidente Jair Bolsonaro

El resultado de la primera vuelta electoral en Brasil generó una inmediata reacción política en el Gobierno argentino. Tras la ventaja obtenida por el senador Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el oficialismo evalúa las implicancias que tendrá para la región un eventual triunfo de la derecha en el balotaje fijado para el 25 de octubre.

Según informó Infobae, desde el Poder Ejecutivo leen el escenario como una oportunidad para consolidar un cambio de tendencia política en Sudamérica. La lectura apunta a construir un esquema de liderazgo compartido entre la figura de Javier Milei y el hijo del expresidente brasileño, fortaleciendo el bloque conservador en el continente.

Analistas y fuentes diplomáticas señalan que el crecimiento de Bolsonaro podría significar una competencia directa con la Argentina por el rol de socio estratégico clave ante Estados Unidos y Donald Trump. Sin embargo, en la mesa chica del Presidente relativizan esta tensión y aseguran que la presencia de un gobierno afín en Brasil potenciará el peso global del bloque.

La estrategia de la Casa Rosada busca posicionar a Milei como el pionero y principal impulsor del despliegue ideológico de la derecha en la región. Para argumentar este avance, funcionarios del Gabinete comenzaron a difundir mapas comparativos que destacan el contraste entre la hegemonía de gobiernos de izquierda en 2023 y el panorama actual.

Cuál será la proyección internacional y la agenda en Brasil

Dentro del esquema de alianzas, la relación entre ambos dirigentes sumó gestos de reciprocidad en las últimas horas. Durante su discurso posterior a la elección, Flávio Bolsonaro utilizó frases emblemáticas de la campaña argentina, mientras que su entorno calificó abiertamente a Milei como un referente ideológico para el resto de los países de la zona.

En cuanto a la campaña hacia la segunda vuelta en el país vecino, en el oficialismo se muestran cautos sobre un posible viaje del Presidente. Si bien no hay una visita programada a Brasil antes del 25 de octubre, en la Casa Rosada aclaran que cualquier movimiento estará supeditado a los requerimientos específicos de la campaña del candidato del Partido Liberal.

Milei sigue de cerca las elecciones de Brasil.

A pesar del optimismo expresado en redes sociales por el propio mandatario, en el seno del Gobierno admiten que la irrupción de Brasil con un alineamiento similar podría restar cierta singularidad al protagonismo argentino. No obstante, confían en que el peso económico e histórico de Brasil se complementará con el perfil político y cultural que proyecta la administración libertaria.

El Gobierno sigue de cerca las elecciones en España

De forma paralela, la agenda internacional del Ejecutivo mantiene un ojo puesto en la política europea. Milei reconfirmó una visita a España programada para el 19 de octubre, en un contexto marcado por la convocatoria a elecciones anticipadas por parte del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El Gabinete nacional sigue de cerca el escenario geopolítico español, donde un eventual triunfo del Partido Popular encabezado por Alberto Núñez Feijóo es visto con buenos ojos por el oficialismo argentino. La diplomacia oficialista considera que una victoria de la derecha en España reforzaría el posicionamiento del gobierno libertario a nivel global. Con este entramado de alianzas internacionales, el Gobierno nacional busca consolidar un bloque político afín que respalde sus reformas locales.