Flávio Bolsonaro visitó a su padre en prisión domiciliaria y prometió indultarlo si gana el balotaje en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de Brasil, visitó este martes a su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años en prisión domiciliaria. Tras el encuentro, aseguró que el exmandatario estaba satisfecho con el resultado de la primera vuelta y prometió avanzar con un indulto si llega a la Presidencia.

“Salgo muy feliz de aquí, estaba muy alegre con el resultado de la primera vuelta”, declaró Flávio ante los periodistas reunidos frente a la residencia de su padre en Brasilia.

Flávio Bolsonaro visitó a Jair tras 90 días de restricciones judiciales

El encuentro fue posible después de que el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes decidiera no extender la prohibición que le impedía al senador visitar a su padre. La restricción había sido impuesta en julio, luego de que Flávio difundiera una carta de Jair Bolsonaro en redes sociales, en incumplimiento de las medidas cautelares.

La autorización contó con el aval de la Fiscalía, aunque De Moraes estableció una condición: la visita no podía tener una finalidad “político-electoral”, en un tramo decisivo de la campaña. Flávio permaneció cerca de una hora en la residencia y luego describió a su padre, de 71 años, de buen humor y esperanzado con el futuro de Brasil.

“Está bien, haciendo esas bromas sin gracia” (…). Tiene buen humor, satisfecho con el trabajo que se está realizando y con esperanzas de que Brasil cambie”, afirmó el candidato, que dijo salir del encuentro con “energías renovadas” para los últimos días de campaña.

El indulto a Jair Bolsonaro y el peso de su figura en la campaña presidencial

Jair Bolsonaro fue sentenciado por su participación en un complot para desconocer el resultado de los comicios de 2022, que consagraron la reelección de Lula, y cumple la pena en su domicilio por razones de salud vinculadas a la puñalada que recibió durante la campaña de 2018.

La figura del exmandatario ocupa un lugar central en los actos de su hijo, que busca consolidar el voto bolsonarista. Además, el nuevo Congreso brasileño quedó conformado con una mayoría conservadora que podría respaldar iniciativas de amnistía para Bolsonaro y otros condenados por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia, en enero de 2023.

La jornada laboral de 40 horas y el fin del esquema de seis días de trabajo

En paralelo, Flávio anunció su apoyo a una iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y establecer cinco días de trabajo. La propuesta apunta a terminar con el esquema conocido como “6×1”, que contempla seis días trabajados y uno de descanso. El senador se había mostrado crítico de la medida meses atrás, según medios internacionales.

La iniciativa ya había sido aprobada en mayo por la Cámara de Diputados, con 472 votos a favor y 22 en contra, y este miércoles debía ser sometida a votación en el pleno del Senado. En Brasil, la jornada laboral estándar contempla actualmente un máximo de ocho horas diarias y 44 semanales. En el escenario electoral, el primer sondeo de Datafolha posterior a la primera vuelta ubicó a Flávio con el 52% de intención de voto, frente al 48% de Lula.