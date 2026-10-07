Vacaciones en Brasil: el dólar cayó debajo de 5 reales y el país está 30% más caro para los argentinos

Brasil sigue siendo conveniente para los argentinos, pero más caro en dólares que en los últimos veranos. (Foto: gentileza)

Los argentinos que planifican vacacionar en Brasil durante la próxima temporada de verano van a pagar más en dólares que en los últimos años. El dólar perforó la barrera de los 5 reales y volvió a cotizar a 4,95 reales, cuando hace un año y medio se ubicaba entre 6,10 y 6,20. Esa revaluación del real, superior al 20%, se suma a una inflación de entre 5% y 6% anual en Brasil. El resultado concreto es que hoteles, comidas y salidas cuestan más al convertirlos a dólares.

Así lo analizó el periodista especializado en economía, Pablo Wende en su columna habitual de Río Negro Radio. «Brasil hoy está 30% más caro en dólares que hace un año y medio», remarcó y advirtió: «Ojo a los que van a irse de vacaciones a Brasil este año, porque se van a encontrar con un país mucho más caro en dólares de lo que estábamos acostumbrados».

Por qué el real se apreció tras la primera vuelta en Brasil y cómo impactó en la Argentina

El fortalecimiento de la moneda brasileña coincidió con la reacción de los mercados al resultado electoral del domingo. Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% de Lula da Silva, por lo que la presidencia se definirá en el balotaje del 25 de octubre.

El clima positivo también se trasladó a los activos argentinos: los bonos soberanos subieron y el riesgo país bajó de 650 a 570 puntos en dos días. Wende llamó igualmente a la cautela: «No hay que gritar el gol antes de que la pelota entre. Así que hay que esperar».

Hoteles, comida y restaurantes: cuánto más caro en dólares es Brasil para el turista argentino

El impacto para el bolsillo del viajero es directo, porque en el país vecino prácticamente todo se paga en reales. «Cualquier cosa que vayas a gastar, ahí es todo en reales: vos vas a un hotel, te cobran en reales, no te dicen ‘vale 150 dólares el hotel'», explicó Wende.

Por ese motivo, aunque los valores en reales casi no cambien, según lo que explicó Wende el gasto final en dólares sube de forma marcada:

Alojamiento: «Ese hotel hoy sale 10% más caro de lo que valía hace una semana y 35 o 40% más caro de lo que valía hace un año y medio, aun con un precio muy parecido en reales del que tenía».





«Ese hotel hoy sale 10% más caro de lo que valía hace una semana y 35 o 40% más caro de lo que valía hace un año y medio, aun con un precio muy parecido en reales del que tenía». Gastos diarios: «A un hotel tenés que ir, comida vas a comprar, a un restaurante vas a ir, y eso va a estar más caro en dólares».



El debate por el dólar en Argentina: qué advirtió Alberto Ades ante el gabinete de Milei

Del lado local, la otra cara de la moneda es la apreciación del peso. Wende repasó la exposición del economista Alberto Ades, que durante más de 30 años se desempeñó como economista jefe para la región en Goldman Sachs y fue invitado por Javier Milei a la reunión de Gabinete.

Allí, Ades planteó que el tipo de cambio argentino está 29% más apreciado que el promedio de los últimos 25 años, e incluso por debajo del nivel registrado en 2018, cuando se desató la crisis cambiaria del gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, Ades descartó un salto devaluatorio brusco, porque en la Argentina se traslada a los precios en pocos meses. En esa línea, Wende graficó que esa supuesta ganancia de competitividad sería «pan para hoy y hambre para mañana».

La alternativa que expuso Ades consiste en ganar productividad mediante inversiones, exportaciones y reformas estructurales, tomando como espejo los procesos de Corea del Sur, Israel y Chile. Son países que también se encarecieron en dólares, pero tras ciclos consolidados.

Wende coincidió en que el escenario actual no justifica una devaluación abrupta: «Hoy tenés superávit fiscal, tenés superávit comercial, tenés mucho ingreso de dólares, estás exportando. No hay ningún motivo para impulsar un ajuste cambiario de magnitud«. Sí evaluó factible que el dólar acompañe la inflación, que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) se ubicaría entre 1,6% y 1,9% mensual hasta marzo.

En el caso de Argentina, nos estamos encareciendo en dólares antes de que se dé ese proceso exitoso» Pablo Wende.

Hay posturas más drásticas, como la del exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein. Propuso llevar el dólar a $3.500, aun asumiendo meses con inflación del 8% mensual y una caída del 20% en los salarios. Wende fue contundente: «Es imposible que Milei reelija si la inflación se le va al 8% y los salarios caen otro 20%».

Brasil sigue siendo conveniente para los argentinos, pero hay que ir preparados

Aun con el real más fuerte, Brasil mantiene ventajas para el turista argentino porque la Argentina también se encareció en dólares. «Así todo, Brasil sigue siendo bastante conveniente, porque nosotros también nos encarecimos en dólares», remarcó Wende.

«No digo que no vayan a Brasil, porque es muy lindo y muchos lo prefieren, pero que vayan preparados», recomendó. Y resumió cómo cambió el destino en las últimas temporadas: «Hace dos años era regalado directamente Brasil. El año pasado seguía siendo conveniente; yo creo que este año también, pero va a estar más salado«.

Escuchá la columna completa de Pablo Wende en Río Negro Radio