Balotaje en Brasil: Lula da Silva autorizó a divulgar su secreto bancario y desafió a Flávio Bolsonaro a hacer lo mismo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva autorizó la apertura de sus datos bancarios y telefónicos y los de sus cinco hijos ante el Tribunal Superior Electoral. Desafió al senador Flávio Bolsonaro a hacer lo mismo, en una ofensiva política para disputar la confianza de los electores indecisos de cara al balotaje.

La iniciativa se produce en la recta final hacia la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, en la que Lula busca la reelección en una contienda frente al candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Compartir información de su cuenta bancarias: el anuncio de Lula da Silva en Brasil

Durante una caminata de campaña en Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, en el sur del país, Lula pidió que las autoridades investiguen a ambos sectores y esclarezcan el origen de sus patrimonios para que los brasileños puedan evaluar a los candidatos antes de votar. Invitó a su rival a presentar también los datos de sus empresas y familiares, según consignó Noticias Argentinas.

Lula cuestionó la compra de una vivienda de dos millones de dólares por parte del senador y reclamó explicaciones sobre el origen de los recursos utilizados en la operación, según un amplio informe de Xinhua. “No puedo admitir que un ciudadano que es senador de la República, que ha ganado el mismo salario que el presidente, pueda comprar al contado sin explicar de dónde salió el dinero”, sostuvo el mandatario, al comparar su trayectoria patrimonial con la de su adversario.

Por otro lado, el actual presidente quedó envuelto en una polémica por una reciente declaración al referirse al recorte de la jornada laboral, una medida que impulsó. «En el caso de las mujeres, el día que tienen libre en casa es, en realidad, cuando más trabajan, porque tienen que limpiar todo lo acumulado durante la semana”, afirmó el mandatario en diálogo con la cadena SBT.

Balotaje en Brasil: qué dicen las encuestas

En la que se perfila como su última batalla, a punto de cumplir 81 años, Lula enfrenta un duro desafío para cortar la distancia con el senador de 45 años y asegurar su cuarto mandato, el segundo consecutivo.

En la primera vuelta, el 4 de octubre, el hijo mayor del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) dio la sorpresa al imponerse a Lula por 47% a 45% de los votos.

La elección es decisiva no sólo para este inmenso país de 214 millones de habitantes, sino para toda la región.

Los sondeos de los institutos Datafolha y Quaest dan a Flávio Bolsonaro un 51% de intención de voto, frente a un 49% para Lula, consignó AFP. Ambos candidatos están técnicamente empatados, dentro del margen de error.