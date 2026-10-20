El Secretario de Defensa de Estados Unidos se reunió con Netanyahu en medio de dudas sobre la reanudación de ataques contra Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó Israel y se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según informó este martes el Canal 12 de noticias local.

La reunión ocurrió en una base militar en el sur del país, según indicó la Radio del Ejército israelí. Se da en medio de dudas sobre cómo seguirá la guerra contra Irán. Donald Trump sostiene que no habrá más ataques hasta después de las elecciones de medio término.

El mensaje del Pentágono

Desde el Pentágono no anunciaron la visita y la oficina de Hegseth se negó inicialmente a hacer comentarios al respecto.

Por su parte, Hegseth publicó en X que había visitado a tropas estadounidenses bajo el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) y compartió fotografías de la visita. «Como siempre, ha sido un honor visitar hoy a nuestros combatientes de @CENTCOM. Lo mejor de nuestro país, en una misión histórica. Que Dios los acompañe», escribió, según consignó Noticias Argentinas.

La visita se produjo en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, así como de conversaciones entre Estados Unidos e Israel sobre la posibilidad de reanudar las operaciones militares contra Irán.

Asimismo, Trump afirmó recientemente que “No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre”.

Críticas de JD Vance a israel

En junio, el vicepresidente norteamericano, JD Vance, criticó duramente a miembros del gobierno israelí por oponerse a los esfuerzos de Donald Trump para resolver la guerra con Irán.

En julio, afirmó que algunos elementos del gobierno israelí habían intentado influir en la opinión pública estadounidense para descarrilar las negociaciones.

“Dentro de su sistema hay personas que, sin lugar a dudas, están manipulando e intentando cambiar la opinión pública estadounidense para que la guerra continúe indefinidamente”, dijo Vance durante su aparición en el podcast de Joe Rogan.