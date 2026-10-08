La embajadora de Israel agradeció el apoyo de Javier Milei: se reunirá con Karina Milei para avanzar en exportaciones

La embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef, junto al ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en el acto por los tres años del ataque de Hamás en el Palacio Libertad. (Foto: Clarín Fotografía)

La nueva embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef, usó su primer discurso oficial para agradecerle al gobierno de Javier Milei «su posición frente al terrorismo». Fue en el Palacio Libertad, en el acto por los tres años del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1169 muertos y 251 secuestrados.

«Quiero agradecer al pueblo y al gobierno argentino por haber entendido que frente al terrorismo, la ambigüedad también puede tener consecuencias«, afirmó ante funcionarios, legisladores y jueces, según reconstruyó Infobae.

En primera fila estuvieron el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Presti fue quien encabezó la ofrenda floral en nombre de la República Argentina. También asistieron el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, y representantes de la DAIA, junto a dirigentes de distintos espacios políticos

La embajadora de Israel apuntó contra Irán por los atentados contra la Embajada y la AMIA

Spieler sostuvo que «Hamás no actúa en el vacío» y señaló a Irán como actor central detrás del financiamiento y entrenamiento de grupos terroristas. Lo vinculó con los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA: «Esta ciudad ya lo conoció, lo sufrió en su propio corazón, no una, sino dos veces».

También cuestionó a universidades y medios donde, dijo, se presenta «la violencia como resistencia». Cerró con un mensaje que puede leerse como dirigido a otros gobiernos: «En la vida siempre vamos a recordar a quienes nos han apoyado y a quienes nos abandonaron en el peor momento de nuestra historia«.

Karina Milei y la embajadora de Israel se reúnen por las exportaciones de carne kosher

El viernes, a las 16, Spieler tendrá un encuentro con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para hablar de comercio bilateral, con eje en las exportaciones de carne kosher a Israel.

La llegada de la diplomática, que reemplaza a Eyal Sela, coincide con un momento de fuerte sintonía entre los dos gobiernos. Como recordó El Cronista, desde su primera visita a Israel, en febrero de 2024, Milei declaró a Hamás organización terrorista, habló ante la Knéset y recibió el Premio Génesis. El último encuentro con Benjamin Netanyahu fue el 24 de septiembre, en la Asamblea General de la ONU, según Examedia.