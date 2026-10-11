Javier Milei viaja a EE.UU. este martes 13: acto contra el antisemitismo y guiño a Bolsonaro, los ejes de la gira

Javier Milei se trasladará este martes 13 de octubre a la ciudad de Washington con el objetivo de profundizar la alianza estratégica con la administración de Donald Trump y ratificar la posición geopolítica de la Argentina frente al antisemitismo. La agenda oficial contempla exposiciones ante referentes económicos, actividades diplomáticas y distinciones internacionales durante una estadía de dos días en la capital de Estados Unidos.

El alineamiento que busca profundizar el líder libertario con la Casa Blanca trasciende la afinidad ideológica y en esta ocasión está más orientado a posicionamientos comunes en Medio Oriente, la protección de los minerales críticos frente a la competencia de China y la preservación de las cadenas globales de suministro ante las tensiones con Irán.

Para este viaje, el jefe de Estado estará acompañado por el canciller Pablo Quirno, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, no integrará la comitiva por encontrarse en Bangkok para las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) con Kristalina Georgieva.

Disertación ante la Cámara de Comercio y la mirada del círculo financiero

Según difundió Infobae, uno de los ejes centrales de la gira tendrá lugar a pocos metros de la Casa Blanca, en la sede de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Allí, Milei expondrá ante la élite económica americana bajo el título “El caso argentino, el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Previo a sus palabras, el discurso de apertura estará a cargo de Chris Wright, secretario de Energía de los Estados Unidos y figura cercana a Trump, quien lidera las gestiones de la gestión republicana para contener la suba del precio internacional del petróleo y sus derivados.

Durante el encuentro, la entidad empresarial le otorgará al mandatario argentino el premio “Campeón Mundial de la Libre Empresa”. No obstante la sintonía política entre la Casa Blanca y Balcarce 50, en los escritorios de los inversores norteamericanos circulan con atención los indicadores de la economía real argentina, marcados por el incremento del desempleo, la caída de la inversión, el cierre de empresas, la baja del consumo y las oscilaciones del riesgo país, junto al recuerdo del fallido respaldo que Trump brindó al plan de ajuste de Mauricio Macri.

Tras su paso por la Cámara de Comercio, el Presidente se trasladará a la embajada argentina situada en Dupont Circle para encabezar un acto de repudio a los ataques antisemitas a escala global. La actividad es organizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), presidida por Marcelo Mindlin, y contará con la presencia del rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo.

Al encuentro fueron convocados los diplomáticos latinoamericanos acreditados ante el gobierno estadounidense. Sin embargo, desde la comitiva oficial confirmaron que los representantes de Brasil y México declinaron la invitación y no formarán parte de la ceremonia multilateral.

Durante la noche, Milei asistirá al auditorio Andrew W. Mellon para recibir la distinción por su “Liderazgo e Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”, en un evento exclusivo organizado por la Gala de la Herencia Hispana.

En ese marco, se prevé un encuentro entre el jefe de Estado y Eduardo Bolsonaro, hermano del senador Flávio Bolsonaro, quien también fue invitado a la celebración. La reunión servirá para ratificar el respaldo explícito de la administración argentina al espacio liberal brasileño de cara a los próximos compromisos electorales frente al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Tras concluir esta serie de compromisos en Washington, el Presidente emprenderá su regreso a Buenos Aires el 15 de octubre.