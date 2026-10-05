Netanyahu ordenó revisar la seguridad de los vuelos extranjeros hacia Israel tras el ataque en el avión de Flydubai

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó una revisión integral de los protocolos de seguridad para las aerolíneas extranjeras con destino a su país.

La medida surge tras el ataque registrado en un vuelo de Flydubai que se dirigía a Tel Aviv. En aquel episodio un piloto fue herido por su propio compañero de cabina.

Control sobre vuelos a Israel

A través de un comunicado oficial, el mandatario encomendó al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben-Ezra, la designación de un evaluador para auditar la seguridad operacional aviación en estos trayectos.

El objetivo principal es prevenir episodios similares al ocurrido la semana pasada, cuando el copiloto agredió al capitán con intenciones de tomar el control del avión.

Según reveló una investigación preliminar difundida por el canal local Channel 12, el agresor actuó en solitario. Por su parte, autoridades de Emiratos Árabes Unidos precisaron que el atacante utilizó un hacha de emergencia de la cabina antes de ser reducido por la tripulación y los pasajeros.