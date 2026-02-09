Estados Unidos interceptó en el océano Índico a un buque petrolero que perseguía desde el Caribe

Aquila II es un petrolero con bandera panameña sujeto a sanciones estadounidenses relacionadas con el envío de petróleo ruso ilícito. (Foto: gentileza)

En un despliegue de alcance global, Estados Unidos interceptó este lunes al buque petrolero «Aquila II» en aguas del océano Índico, poniéndole fin a una persecución de miles de kilómetros que había comenzado en el Mar Caribe.

Según confirmaron fuentes oficiales a través de la red social X, las Fuerzas Armadas estadounidenses ejecutaron «una inspección, una interdicción marítima y el abordaje», de la nave sin que se registraran incidentes, dentro del área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico (Indopacom).

El motivo del operativo fue la violación de las sanciones internacionales: Washington acusa al buque de mantener vínculos con Venezuela y de haber infringido las restricciones a la transferencia de crudo hacia ese país y Cuba.

«Operación Lanza del Sur»

El abordaje se enmarca en la «Operación Lanza del Sur», una estrategia implementada desde diciembre de 2025 que establece una «cuarentena» marítima sobre los petroleros sancionados que operan en la ruta venezolana. Hasta la fecha, bajo esta política ya se han interceptado o incautado al menos siete embarcaciones.

When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.



Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026

El objetivo declarado por la Casa Blanca es estrangular los ingresos petroleros que fluyen por fuera de los canales autorizados y cortar el financiamiento a redes consideradas aliadas de Rusia, Irán y Cuba. En paralelo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para castigar con aranceles a cualquier país que facilite el envío de crudo a la isla caribeña.

Una persecución de película

El comunicado oficial del Departamento de Guerra destacó la capacidad de proyección de fuerza estadounidense con un tono de advertencia severa hacia los infractores.

«El Aquila II operaba en desacato a los límites de la cuarentena. Intentó escapar, pero lo seguimos. El Departamento de Guerra rastreó y persiguió a este buque desde el Caribe hasta el Océano Índico», detalló el mensaje.

Y concluyó con una amenaza directa: «Ninguna otra nación en el planeta tiene la capacidad de imponer su voluntad en cualquier ámbito. Por tierra, mar o aire, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán y les harán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros«.

La administración estadounidense ratificó que la medida de «cuarentena» va en serio y que nada impedirá defender sus intereses, «ni siquiera en océanos al otro lado del mundo».

Con información de Reuters.