Milei denunció una campaña rusa en medios y pidió “identificar a todos” los involucrados

El presidente Javier Milei aseguró este viernes que existe una campaña de origen ruso destinada a desprestigiar a su gestión y reclamó avanzar en la identificación de todos los responsables. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, advirtió a través de sus redes sociales.

Milei reclamó “identificar a todos” los que participaron de una campaña rusa en medios contra su gestión

El mandatario sostuvo que el “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia” y apuntó contra periodistas y medios que, según afirmó, estarían vinculados a la maniobra. “Son sólo la punta del iceberg de algo mucho más grande”, escribió en su cuenta de X.

Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron luego de que se conociera una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio internacional que incluye al portal británico openDemocracy.

Según ese trabajo, una red rusa denominada “La Compañía” habría buscado influir en medios argentinos para desacreditar al gobierno de La Libertad Avanza. Los registros indican que entre junio y octubre de 2024 se habrían destinado unos 283 mil dólares para financiar al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios del país.

De acuerdo con la investigación, parte de ese contenido incluía firmas inexistentes y material presuntamente fabricado. Los artículos apuntaban principalmente a cuestionar la situación económica de la Argentina, el impacto social de las políticas de ajuste y las tensiones diplomáticas con otros países de la región.

En ese contexto, el Gobierno recordó que ya en 2025 se había detectado la presencia de una presunta red de agentes rusos operando en el país. Además, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) había advertido sobre mecanismos de desinformación vinculados a intereses extranjeros.

Mientras avanza la polémica, desde el oficialismo aseguran que se impulsarán medidas para esclarecer el alcance de la operación y determinar responsabilidades tanto directas como indirectas en el presunto entramado.

Con información de N.A