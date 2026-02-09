Asalto «de película» en Italia: un grupo comando voló un blindado y se tiroteó con la policía

Un violento golpe comando sacudió esta mañana el sur de Italia. En una secuencia que las autoridades y testigos describieron como «cinematográfica», una banda con disciplina paramilitar asaltó un camión blindado en la ruta estatal 613, que conecta las ciudades de Lecce y Brindisi.

El ataque ocurrió cerca de las 8:30 (hora local). Según la reconstrucción de los hechos, los delincuentes desplegaron un nivel de sofisticación pocas veces visto: utilizaron vehículos equipados con luces intermitentes para simular ser patrulleros y montar un falso control policial.

Fuego, explosivos y caos

Para asegurar el asalto, el grupo comando —integrado por entre seis y ocho personas encapuchadas, algunas con mamelucos blancos— bloqueó la carretera estacionando vehículos cruzados a los que luego prendieron fuego, obligando al furgón de la empresa BTV Battistolli a detenerse.

Una vez inmovilizado el objetivo, los asaltantes colocaron cargas explosivas en las puertas traseras del blindado y las detonaron para acceder al interior. Según estimaciones preliminares, el botín en juego rondaba los dos millones de euros.

Tiroteo y huida desesperada

La situación derivó en un enfrentamiento armado cuando efectivos de los Carabinieri de Lecce lograron atravesar el bloqueo. Hubo un intenso intercambio de disparos en el que un patrullero recibió múltiples impactos de bala, aunque no se reportaron heridos entre los uniformados ni civiles.

En medio de la confusión, la banda se dividió para escapar. En ese momento se vivió una de las situaciones más dramáticas: parte del grupo interceptó a una joven estudiante que se dirigía a la universidad para rendir un examen, la obligaron a bajar de su vehículo y se lo robaron para huir.

Dos detenidos

Si bien las primeras informaciones fueron confusas sobre si el robo se consumó en su totalidad, las fuerzas de seguridad lograron una respuesta rápida. Tras una persecución por la zona rural de Squinzano, los carabineros detuvieron a dos sospechosos oriundos de Foggia.

Los detenidos estaban desarmados al momento del arresto y habían intentado huir a pie. En la zona se recuperaron dos de los vehículos utilizados en el ataque: un Jeep azul y un Alfa Romeo Stelvio.

Toni Matarrelli, presidente del Consejo Regional de Apulia, calificó el hecho como «un episodio de violencia sin precedentes» que puso en riesgo la vida de ciudadanos y funcionarios. Por su parte, los sindicatos policiales exigieron mayor protección ante un entorno criminal «cada vez más agresivo y militarizado».

Con información de Unarma y el Consejo Regional de Apulia.