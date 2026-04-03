Un camión volcó en Neuquén camino a Pino Hachado: piden extrema precaución en la Ruta 242

Un camión volcó este viernes cerca de las 14 en la Ruta Nacional 242, en Neuquén, cuando se dirigía hacia el paso Pino Hachado. El siniestro ocurrió a la altura del puente de Liu Cullin y generó complicaciones en el tránsito. El vehículo pesado quedó en la zona del camino, por lo que se solicitó circular con precaución en el sector.

Según informó Vialidad Nacional, el hecho dejó únicamente daños materiales. Desde el organismo solicitaron «tránsitar con extrema precaución en el sector» debido a la presencia del vehículo pesado.

Siniestro vial en Ruta 242 de Neuquén este viernes

El organismo también precisó que solo hubo daños materiales y que el chófer se encuentra en buen estado. De acuerdo a la información brindada a este medio, no hubo terceros involucrados en el accidente.

El camión quedó recostado sobre uno de sus laterales, fuera de la calzada, lo que no interrumpió de forma total el tránsito pero sí obligó a reducir la velocidad en la zona.

Personal policial trabaja en el sector donde ocurrió el siniestro vial en Neuquén.

Por el hecho se mantienen las tareas de control y señalización en el lugar para evitar nuevos incidentes, mientras se aguardan maniobras para retirar el vehículo.