Estados Unidos mató a Ayman al-Zawahiri, líder de Al Qaeda

Desde el Gobierno de Estados Unidos informaron que murió Ayman al-Zawahiri, líder de Al Qaeda, tras un operativo minucioso, que todavía no se confirmó que fue militar. Se espera que el presidente Joe Biden, brinde hoy más detalles.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó hoy que fuerzas de su país mataron recientemente al líder de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, en un ataque aéreo en Kabul.

«Se hizo justicia y este líder terrorista ya no está», dijo Biden por televisión, horas después de que fuentes de la Casa Blanca revelaran que este fin de semana se realizó una operación «exitosa» contra un objetivo «importante» de Al Qaeda.

Al-Zawahri estaba al frente de Al Qaeda, tras la muerte de Osama Bin Laden. Era una de las personas más buscadas por Estados Unidos desde el atentado del 11 de septiembre de 2001.

Según informó The New York Times la casa que fue atacada era propiedad de un alto ayudante de Sirajuddin Haqqani, un funcionario del gobierno talibán.

Según los medios estadounidenses, Ayman al Zawahiri podría haber muerto en un ataque con drones llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la capital afgana, Kabul.



El Departamento de Estado ofrecía hasta 25 millones dólares en recompensa por cualquier información que condujera al arresto o condena del líder de Al Qaida.



Este anuncio se produce casi un año después de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, que permitió a los talibanes recuperar el control del país veinte años después de ser derrocados.

Joe Biden, en un discurso brindado el año pasado, luego que se retirarán las tropas estadounidenses en Afganistán, aseguró que se mantendría “la lucha contra el terrorismo en Afganistán y en otros países”, y marcó que era necesario “librar una guerra terrestre para hacerlo”.

A mediados de julio, Estados Unidos anunció que mató al líder del grupo Estado Islámico (EI) en Siria, Maher al Agal, durante un ataque también con drones, una operación que «debilitó considerablemente la capacidad» de la organización «para preparar, financiar y llevar a cabo operaciones en la región», afirmó un vocero militar estadounidense.

