Gustavo Petro asumió como presidente de Colombia ante una multitud

Gustavo Petro y Francia Márquez iniciaron hoy el primer gobierno de izquierda en toda la historia de Colombia, tras haber jurado hoy frente a una multitud de personas en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Primero fue Petro quien juró ante los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Racero. En un gesto simbólico, le colocó la banda presidencial la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, compañero del mandatario en la guerrilla del M-19 y asesinado en 1990, cuando era candidato a la Presidencia.

Minutos después, el flamante mandatario tomó el juramento a su compañera de fórmula, Francia Márquez. El presidente también ordenó a la Casa Militar que le llevaran allí mismo la espada del libertador Simón Bolívar.

Esa reliquia había quedado depositada en la Casa de Nariño, sede del gobierno, por decisión expresa del antecesor de Petro, Iván Duque, quien rehusó autorizar su salida.

«Aquí está, como en el recorrido de mi existencia, el pueblo. Las manos humildes del obrero, aquí están las campesinas y las que barren las calles. Aquí están los corazones del trabajo, las ilusiones de quien sufre, aquí están las mujeres trabajadoras que me han abrazado cuando decaigo, cuando me siento débil, el amor al pueblo, a la gente que sufre excluida, es el que me tiene aquí para unir y construir una nación«, señaló el presidente en su discurso.

«Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder. Pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible. Con trabajo, recorriendo y escuchando, con ideas, con amor, con esfuerzo», agregó.

Horas antes de la asunción, Petro se reunió con el presidente argentino, Alberto Fernández que viajó junto al canciller Santiago Cafiero y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

El mandatario le brindó «los mejores deseos» a la nueva gestión colombiana y expresó: «El mundo transita un tiempo complejo. Todos los pueblos hermanos de latinoamérica debemos mantenernos unidos y solidarios».

